«Не хочу видеть «человейники» за окном»: туляки продают дома рядом с Центральным рынком

Фото: avito.ru

Всего через пару лет на месте Центрального рынка Тулы появится новый микрорайон. Но, судя по всему, местных жителей такая перспектива не очень радует — за последние три месяца многие из них решили продать свои дома.

«Не хочу видеть „человейники“ за окном», — так описал причину продажи один из туляков. Мы решили проверить, сколько стоит недвижимость в самом центре города, и выбрали самые интересные варианты. Поехали!

Нижняя ценовая планка на сегодня — 1,8 млн рублей. За эти деньги покупатель получит две комнаты в бревенчатом доме площадью 23,6 кв. м. с одной соткой земли. Фотография, увы, всего одна.

Жильё требует ремонта, канализации нет, туалет — на улице. Из центральных коммуникаций — только электричество. Объявление размещено 4 сентября, его посмотрели более 1100 раз.

Дом № 53 по ул. Пирогова был построен в 1917 году — это добротный бревенчатый сруб со всеми коммуникациями. За 2,4 млн рублей продаётся первый этаж с тремя комнатами, кухней и санузлом. На второй этаж ведёт отдельный вход.

На участке — беседка для отдыха, сарай, имеется удобный автомобильный подъезд. «У вас всегда будет право выкупить второй этаж и иметь полноценный отдельно стоящий дом вашей мечты в центре Тулы» — пишет продавец. За четыре дня объявление набрало 2800 просмотров.

На полмиллиона дороже стоит часть дома, расположенного на ул. М. Смирнова — 1 комната, кухня и санузел. Общая площадь — 38,7 кв. м. Дом готов к проживанию, возможна покупка в ипотеку.

В комнате три окна. Участок ровный, озеленен и ухожен, полностью оформлен. Все удобства: газовый двухконтурный котел, электричество, центральное водоснабжение, канализация — септик. Объявление о продаже, размещённое 21 сентября, набрало почти 900 просмотров.

За 5 млн рублей продаётся выделенная часть дома на двух хозяев, Первый этаж с отдельным входом, пять комнат, 87 кв. м. Состояние жилое. Отопление — АГВ, электричество, водопровод, канализация — выгребная яма. Санузел в доме.

Есть ухоженный участок на 3,9 сотки с плодовыми деревьями, виноградом, кустами ежевики и красной смородины. Двор засыпан щебнем, выход во двор через кухню. Во дворе есть сарай и погреб. За неделю этот вариант просматривали почти 4700 раз.

Самый дорогой вариант сегодняшнего обзора обойдётся почти в 5,5 млн рублей. Это трёхкомнатный дом площадью 90 кв. м., находящийся непосредственно в зоне будущей застройки. К нему прилагается земельный участок в 2,5 сотки.

Все коммуникации центральные: электричество, газ, вода и канализация. В доме три больших комнаты, кухня, прихожая и совмещённый санузел. Всё в хорошем состоянии, можно заезжать сразу после покупки. На участке имеются хозяйственные постройки и сарай с погребом. Объявление о продаже выложено 4 сентября и набрало больше 17 тысяч просмотров.

Хотели бы вы жить в этом районе, друзья? И какие перемены, по-вашему, ждут местных жителей? Высказывайтесь в комментариях!