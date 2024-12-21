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Тихий «спальник» на месте древнего села: какие квартиры продаются в Глушанках
Фото: Avito.ru

Тихий «спальник» на месте древнего села: какие квартиры продаются в Глушанках

Перед вами – традиционная еженедельная подборка интернет-объявлений.

Мы продолжаем наше обзорное путешествие по микрорайонам Тулы. Сегодня проверим, как обстоят дела с продажей недвижимости в Глушанках. Это название произошло от села Глухие Поляны, первое упоминание о котором встречается в писцовых книгах 16 века.

Глушанки располагаются на левом берегу Щегловского ручья. Этот район был застроен многоэтажными домами в 1980-1990 годах, в некоторых местах до сих пор идёт активное строительство. Основные улицы Глушанок – Вильямса, Хворостухина, Бондаренко и Майская.

В соцсетях жители Глушанок называют свой микрорайон типичным «спальником», тихим и спокойным. Из плюсов – развитая система общественного транспорта и хорошая социальная инфраструктура, из минусов – отдалённость от центра города и отсутствие альтернативных маршрутов.

Итак, в поле нашего зрения попали квартиры с хорошим ремонтом, полностью готовые к заселению. Два наших обязательных условия: продажа от собственника и полный комплект документов, без каких-либо обременений или других проблем. Итак, поехали!

 

Самый бюджетный вариант нашей подборки – «двушка» на первом этаже панельной девятиэтажки на ул. Бондаренко. 55,5 кв. м., 1 этаж, изолированные комнаты, окна выходят на две стороны. Санузел совмещённый, есть лоджия. Сделан ремонт. Вся мебель и техника остаются новым хозяевам.

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Вот что пишет продавец: «Продажа в связи c переездом в другой регион. Ремонт сделали месяц назад, новые пластиковые окна, тройные стеклопакеты, панорамный балкон. В прихожей и кухне тёплый плиточный пол. Рядом школы и детские сады, больницы, магазины, рынок. Во дворе видеонаблюдение, парковка и шлагбаум». Цена – 5350000 рублей.

 

На 250 тысяч рублей дороже стоит однокомнатная квартира с евроремонтом в «свечке» 2012 года постройки на ул. Хворостухина. 7 этаж из 17, 45 «квадратов» площади, санузел раздельный, имеется лоджия. Из плюсов – гардеробная и панорамные окна. В доме есть грузовой лифт и закрытая парковка.

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Вот как выглядит описание: «В квартире раздельный санузел, остекленный балкон, большая кухня, гардеробная. Сделан косметический ремонт - качественные пластиковые окна, натяжные потолки, теплый пол. При продаже остается кухонный гарнитур и встроенная техника. В собственности более 5 лет. Один собственник, никто не прописан. Без обременений».

 

Следующая «двушка» тоже находится на ул. Хворостухина. Этажность аналогична предыдущей, площадь – 60,3 кв. м. Комнаты изолированные, окна на улицу и во двор. Санузел раздельный. Лоджия совмещена с кухней. Имеется кладовая, оборудованная для хранения вещей.

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Вот что пишет продавец: «В 2021 году был сделан дорогой, качественный ремонт. Вся квартира в теплой цветовой гамме, преимущественно в светлых, бежевых оттенках. Большая уютная и комфортная кухня с современной мини-барной стойкой и выполненным на заказ большим кухонным уголком. В квартире комфортный микроклимат, зимой тепло. Кухня остаётся, мебель по договорённости». Цена – 6,75 млн рублей, возможен торг.

 

Три комнаты общей площадью 67,1 кв. м. на третьем этаже девятиэтажного дома, лоджия, гардеробная, дизайнерский ремонт – всё это может стать вашим за 7,3 млн рублей. Эта квартира находится в большой «панельке» на ул. Бондаренко. Окна выходят на восток и запад.

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Комментарий продавца: «Две спальни, гостиная и большая кухня с тёплым полом и гарнитуром «Едим дома», просторный коридор c гардеробной, санузел c угловой ванной c гидромассажем. Дорогая входная дверь, новые радиаторы отопления, теплый балкон. Во дворе детская площадка с катком. Остановка общественного транспорта в одной минуте от подъезда».

 

Самая большая квартира этой подборки находится на пересечении улиц Кутузова и Вильямса. Три комнаты, 77 квадратных метров, окна на две стороны, раздельный санузел. Сделан евроремонт, имеется балкон.

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Шестой этаж из 17, в доме есть грузовой лифт, закрытый двор со спортивной и детской площадками. Комментарий владельца короткий и не слишком информативный: «Помощь в продаже не требуется, риэлтор не нужен. Развитая инфраструктура. Собственник, ограничения и обременения отсутствуют. Не сдаётся!!!» Цена – 10,3 млн рублей.

Друзья, есть ли среди вас жители Глушанок? Расскажите о плюсах и минусах вашего микрорайона в комментариях!

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