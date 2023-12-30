Как Тула работает в новогодние праздники: полное расписание

Когда откроются поликлиники, как работают торговые центры и рынки в праздники и какие аварийные службы будут на связи?

Узнали для вас, как работает город в новогодние каникулы. Материал большой, для удобства поиска кликните по нужному «якорю» ниже:

• «Хопёр» (тел. 47-33-90): 31 декабря — в обычном режиме, 1, 2 января — выходные.

• «Южный» (тел. 23-56-50): 31 декабря — до 16.00, 1, 2, 7 января — выходные.

• Фрунзенская ярмарка (тел. 31-55-25): 31 декабря — до 16.00, 1, 2, 7 января — выходные, 10 — санитарный день.

• «Привозъ» (тел. 8 905 110-91-18): 31 декабря — до 17.00, 1, 2, 7 января — выходные.

• «Салют»: 31 декабря — до 17.00, 1, 2, 7 января — выходные.

• «Иншинский рынок»: 31 декабря — до 17.00, 1, 2, 7 января — выходные.

• Магазины и кафе сети «Спар»: 31 декабря — до 21.30 (исключение «Спар» в ТРЦ «РИО» — до 19.00). 1 января: гипермаркеты и остальные магазины — с 12.00.

• «Глобус» (т. 24-95-95): 31 декабря — до 20.00, 1 января — выходной, 2 января — с 7.00, далее круглосуточно. Ресторан: 31 декабря — до 18.00, 1 января — выходной, 2 января — с 8.00.

• «Метро» (тел. 25-37-00): 31 декабря — до 19.00, 1 января — с 13.00 до 22.00.

• «Гостиный двор» (тел.: 55-02-76, 36-24-36): 31 декабря — до 20.00, 1 января — с 12.00 до 22.00.

• «Парадиз» (тел. 30-40-20): 31 декабря — до 19.00, 1 января — с 12.00.

• «РИО» (тел. 55-70-70): 31 декабря — до 19.00, 1 января — с 12.00 до 21.00.

• «Макси» (тел.: 8 800 100-27-27 — горячая линия, 77-31-80). Кинотеатр: 31 декабря — с 10.00 до 18.00, 1 января — с 11.00 до 1.00.

• OBI: 31 декабря — с 8.00 до 18.00, 1 января — с 13.00 до 22.00.

• Торговая галерея, фуд-корт: 31 декабря — с 10.00 до 20.00, 1 января — с 12.00 до 21.00.

• «Перекресток»: 31 декабря — с 10.00 до 20.00, с 1 января —

с 12.00 до 22.00.

• «Пролетарский» (тел. 8 910 158-01-90). 31 декабря: промтовары — до 20.00, продукты — до 21.00, 1 января — выходной.

• Selgros (тел. 47-37-37): 31 декабря — до 18.00, 1 января — с 13.00.

• Бассейн в спорткорпусе ТулГУ (тел. 35-15-34): 31 декабря, 1, 2 января включительно,

7 января — выходные дни.

• Бассейн Центрального стадиона «Арсенал» (тел. 8 960 605-35-95): 31 декабря — до 14.15, 1, 7 января — выходные.

• Бассейн ТГПУ (тел. 35-40-77): 31 декабря, 1, 2 и 7 января — выходные дни.

• 30 и 31 декабря, 1 и 7 января с 9.00 до 15.00, с 2 по 6 января, 8 января с 9.00 до 18.00 во всех поликлиниках ведет прием дежурный врач, работают кабинеты неотложной помощи и прививочные кабинеты, обслуживаются вызовы на дом.

• 1 и 7 января с 9.00 до 15.00, с 2 по 6 января с 9.00 до 18.00 проводятся лабораторные и диагностические исследования, ведут прием врачи-специалисты. Уточнить режим работы можно по телефону медучреждения. Телефоны и адреса сайтов — на сайте минздрава в разделе «Сервисы».

• Кабинеты медико-психологической помощи в поликлиниках работают по графику. Предварительная запись по тел. 8 (4872) 33-83-75.

Областные медучреждения

С 3 по 6 января с 9.00 до 15.00 ведут прием специалисты профильных областных медучреждений: взрослая и детская областные больницы, областной кардиодиспансер, психиатрическая больница, кожно-венерологический, наркологический, противотуберкулезный и онкологический диспансеры, перинатальный центр, Центр медицинской профилактики и реабилитации, Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями, Центр детской психоневрологии.

В филиалах и структурных подразделениях стоматологической поликлиники с 30 декабря по 8 января с 9.00 до 15.00 ведет прием дежурный врач. После 15.00 работает неотложная стоматологическая помощь в горбольнице № 7 г. Тулы по адресу ул. Тимирязева, 97-а.

• Филиал № 1 — консультативно-диагностическое отделение (2-й пр-д, Гастелло, 19)

30 декабря — с 8.00 до 15.00 (дежурный врач),

31 декабря, 1, 7, 8 января — выходные дни,

2, 3, 4, 5, 6 января — с 09.00 до 14.00 (дежурный врач).

• Филиал № 2 — Женская консультация (ул. Пушкинская, 28)

30 декабря с 9.00 до 15.00 (дежурный врач),

31 декабря, 1, 2, 7, 8 января — выходные дни,

3, 4, 5, 6 января — с 9.00 до 15.00 (дежурный врач).

• Лаборатория филиала № 2 (ОАК и ОАМ)

3 и 6 января — с 9.00 до 11.00.

• Экстренная медицинская помощь при патологии беременности и в родах оказывается в стационарах главного корпуса (ул. Вильямса, 1-д) и филиала № 1 (2-й пр-д Гастелло, 19) круглосуточно.

Скорая помощь работает в штатном режиме, вызовы — по номерам 103 и 112.

Взрослый травмпункт в Ваныкинской больнице на ул. Первомайской, 13, горбольнице № 11 на ул. Чаплыгина, 13 и детский травмпункт в детской областной больнице на ул. Бондаренко, 39 работают круглосуточно.

• Горячая линия министерства здравоохранения Тульской области 8 800 4444-003 и +7 (4872) 79-01-03 будет работать в штатном режиме — ежедневно с 8.00 до 20.00.

• Центр записи на прием к врачу (тел.: 8 800 450-33-03, +7 (4872) 33-83-77) и контактные центры поликлиник принимают звонки 30, 31 декабря, 1 и 7 января с 9.00 до 13.00; с 2 по 6 января, 8 января — с 9.00 до 16.00. Робот принимает звонки и записывает на прием круглосуточно.

1,2,7 января 2024 года в отделениях МРЭО Госавтоинспекции УМВД России по Тульской области — выходные дни.

30 декабря с 9.00 до 16.45:

• отделение № 1 (192-й км автодороги «Крым»),

• отделение № 6 (Алексин, ул. Кутузова, 7),

• отделение № 8 (Ефремов, Тульское шоссе, 139),

• отделение № 9 (Киреевск, ул. Дорожников, 5),

• отделение № 10 (Новомосковск, Узловский проезд, 5),

• отделение № 11 (Суворов, ул. Строителей, 2).

31 декабря с 9.00 до 16.45:

• отделение № 7 (Донской, ул. Заводская, 1-А),

• отделение № 12 (Щекино, ул. Советско-Чехословацкой Дружбы, 19-а).

Прием документов до 15.45.

3 января с 9.00 до 18.00:

• отделение № 6,

• отделение № 7,

• отделение № 9,

• отделение № 12.

4 января с 9.00 до 18.00:

• отделение № 6,

• отделение № 7,

• отделение № 9,

• отделение № 12.

5 января с 9.00 до 18.00:

• отделение № 1,

• отделение № 8,

• отделение № 10,

• отделение № 11.

6 января с 9.00 до 16.45:

• отделение № 1,

• отделение № 8,

• отделение № 10,

• отделение № 11.

8 января с 9.00 до 18.00:

• отделение № 7,

• отделение № 12.

• 31 декабря и 1, 7 января — в отделениях почтовой связи будет выходной.

• 2 января — будут работать несколько крупных отделений. • 3, 4, 5, 6, 8 января все почтовые отделения будут работать в обычном режиме.

• В выходные дни почтальоны не будут разносить почтовые отправления и периодические печатные издания.

Ограничения парковки и движения в Туле

С 23.00 30 декабря, до 01.00 2 января, будет запрещена остановка, стоянка и движение всех видов транспорта на участках:

• ул. Менделеевская (от Крестовоздвиженской площади до ул. Тургеневской),

• ул. Ф. Энгельса (от ул. Советской до Крестовоздвиженской площади),

• ул. Союзная (от дома № 9 до Крестовоздвиженской площади),

• Денисовский переулок,

• ул. Революции (от ул. Советской до Крестовоздвиженской площади),

• ул. Благовещенская (от Союзного переулка до Благовещнского переулка),

• Черниковский переулок,

• Союзный переулок,

• парковочное пространство на пл. Ленина.

С 30 декабря по 8 января включительно туляки смогут бесплатно парковаться в центре города. Весь период новогодних праздников официально является выходными и праздничными днями.

31 декабря все филиалы Тульского музейного объединения работают с 10.00 до 14.00. Исключение — Музей русского и современного искусства в Крапивне, который в новогоднюю ночь будет открыт для посетителей с 10.00 до 2.00.

1 января

• С 14.00 до 18.00 — музей «Тульский кремль», музей «Тульские самовары», Тульский военно-исторический музей, Музей декоративно-прикладного и народного искусства.

• С 13.00 до 20.00 — Музей русского и современного искусства в Крапивне.

Во всех остальных филиалах Музейного объединения 1 января — выходной.

2-7 января

• с 10.00 до 20.00 — музей «Тульский кремль», Тульский военно-исторический музей, музей «Тульские самовары», Музей декоративно-прикладного искусства, Тульский областной краеведческий музей, Тульский музей изобразительных искусств, Выставочный зал, Музей П. Н. Крылова, Дом-музей В. В. Вересаева.

• с 10.00 до 19.00 — Богородицкий дворец-музей и парк, Мемориальный музей Н. И. Белобородова, Историко-мемориальный музей Демидовых, Музей обороны Тулы.

• с 10.00 до 18.00 — музей «Спасское» им. В. А. Стародубцева, Девягорско-Лихвинский историко-ландшафтный музей-заповедник, Историко-культурный и природный музей-заповедник И. С. Тургенева «Бежин луг», Музей В. Ф. Руднева, Музей русского и современного искусства в Крапивне, Музей станции Жданка.

• с 11.00 до 19.00 — музей «Бронепоезд „Тульский Рабочий“».

8 января

• с 10.00 до 18.00 — музей «Тульский кремль», Тульский военно-исторический музей, музей «Тульские самовары», Музей декоративно-прикладного и народного искусства, Тульский областной краеведческий музей, Тульский музей изобразительных искусств, Выставочный зал, Музей П. Н. Крылова, Дом-музей В. В. Вересаева, Богородицкий дворец-музей и парк, Мемориальный музей Н. И. Белобородова, Историко-мемориальный музей Демидовых, музей «Спасское» им. В. А. Стародубцева, Девягорско-Лихвинский историко-ландшафтный музей-заповедник, Историко-культурный и природный музей-заповедник И. С. Тургенева «Бежин луг», Музей В. Ф. Руднева, Музей русского и современного искусства в Крапивне, Музей станции Жданка, Музей обороны Тулы.

• с 11.00 до 19.00 — музей «Бронепоезд „Тульский Рабочий“».

Полная программа мероприятий на новогодних каникулах будет представлена на сайте музейного объединения в разделе «Афиша».

• Государственный исторический музей. Филиал в Туле: 30 декабря — с 10.00 до 21.00. 31 декабря — с 10.00 до 14.00,

1 января — выходной. С 2 по 8 января — 10.00 до 21.00. Касса закрывается за 30 минут до окончания работы музея.

• Музей-усадьба «Ясная Поляна». 31 декабря, 1, 2 и 9 января заповедник и мемориальные здания будут закрыты для посещения, экскурсии проводиться не будут.

7 января — для посещения будут закрыты мемориальные здания, экскурсии проводиться не будут.

В этот день можно прогуляться по территории заповедника, воспользовавшись аудиотуром «Прогулка по Ясной Поляне».

Вход на территорию –с 9.00 до 16.00, находиться там можно до 17.00. Входные билеты можно приобрести в кассе и терминалах у входа в музей.

3, 4, 5, 6 и 8 января экскурсии по маршруту «Заповедник — Дом Толстого — Флигель Кузминских» проводятся с 9.30 до 14.40. С 14.50 до 15.30 проводятся экскурсии по маршруту «Заповедник — Дом Толстого» (без посещения Флигеля Кузминских). Вход на территорию заповедника в эти дни возможен с 9.00 до 16.00, находиться там можно до 17.00.

В дни повышенного экскурсионного спроса (выходные, праздники) продажа билетов на экскурсии может быть завершена до установленного срока в связи с увеличенным экскурсионным потоком. Самостоятельное посещение мемориальных зданий в эти дни невозможно.

• Культурно-выставочный комплекс «Л. Н. Т.» (Тула, ул. Металлистов, 25). 31 декабря, 1, 2 и 9 января — выходные дни;

3–6 и 8 января — с 11.00 до 19.00, 7 января — с 10.00 до 18.00.

• Единая служба спасения — 112.

• Единый телефон пожарных спасателей — 101.

• Полиция — 102.

• Скорая помощь — 103.

• Аварийная газовая служба — 104.

• Телефон доверия главного управления МЧС России по Тульской области — 8 (4872) 56-99-99.