«Цены взлетели на треть!»: жителей Ефремова возмутила новая стоимость проезда до Тулы

Фото из архива Myslo

По словам горожан, с 25 декабря билет до областной столицы обходится им в 569 рублей.

В редакцию Myslo обратились жители Ефремова. Они рассказали, что с 25 декабря значительно выросла стоимость проезда по автобусному маршруту «Ефремов – Тула» и обратно.

«Цена билета теперь 569 рублей. Она взлетела на 30%!», – жалуются ефремовцы.

Мы обратились за разъяснениями в региональное министерство транспорта и дорожного хозяйства. Вот что нам ответили:

«Цена поездки по маршруту № 286 «Ефремов-Тула» скорректирована и составляет 553 рубля. Это связано со значительным ростом цен на топливо, энергоносители, техническое обслуживание автотранспорта.

Перевозчик повышает качество обслуживания пассажиров - в 2023 году он приобрел 5 новых автобусов, в 2024 году приобретет еще 3. Автопарк будет полностью обновлен к 1 марта.

Согласно действующему законодательству, стоимость проезда по коммерческому маршруту перевозчик устанавливает самостоятельно. Перевозчикам рекомендовано придерживаться тарифов, установленных Правительством Тульской области».