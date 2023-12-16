Какую квартиру можно купить в Туле за 1,5 млн рублей: обзор Myslo

Фото: avito.ru

В этот раз мы решили выяснить, можно ли в Туле приобрести квартиру по цене, которая была актуальна 10-15 лет назад – 1,5 млн рублей. В не такие уж давние времена примерно столько стоила хорошая «однушка» в новостройке.

Итак, давайте посмотрим, что за эти деньги можно купить в конце 2023 года. Критерии простые – квартира в черте города, прямая продажа не слишком «убитое» состояние. Поехали!

Самый дешевый вариант в нашем бюджете – квартира с отдельным входом в блочном доме на Китаевском проезде. Площадь – 20 кв. м., подведены все коммуникации.

Имеется канализация и центральное отопление. Собственник проживает в Краснодарском крае, квартира продаётся через доверенное лицо. Цена – 850 тысяч рублей, возможен обмен на автомобиль.

За 1,2 млн рублей можно приобрести почти отдельную квартиру в общежитии на Одоевском шоссе. Это 20-метровая комната со своим раздельным санузлом и полноценной ванной. Жилая площадь – 14 кв. м. Есть место для установки кухни.

В комнате сделан косметический ремонт, она полностью готова к проживанию. На общей кухне установлена газовая плита, есть место для приготовления и приёма пищи. Хорошие соседи. Рядом магазины, остановка общественного транспорта, во дворе – школа и детский сад.

Добавив 100 тысяч, можно рассмотреть покупку квартиры в двухэтажном доме в д. Волоть, недалеко от Московского шоссе. 30 кв. м., один собственник, подходит под ипотеку. Сделан косметический ремонт.

Вот что пишет продавец: «Индивидуальное отопление. Оплата только по счётчику (газ, свет, вода). Рядом школа, магазины. Возможна продажа с участком (50 метров от подъезда, 6 соток) под гараж, баню, огород».

В с. Федоровка выставлена на продажу однокомнатная квартира на первом этаже двухэтажного дома. Площадь – 31 «квадрат». Сделан свежий ремонт, заменены полы, окна и двери, проложена новая проводка. В санузле и на кухне теплые полы, новому владельцу остаётся кухонный гарнитур.

Комментарий продавца: «Беспроблемная парковка во дворе. Шикарная транспортная доступность – 15 минут до Тулы. Один владелец, обременений нет. Подходит под ипотеку». Цена – 1,4 млн рублей.

Предложение с максимальной ценой на сегодня – квартира в доме на ул. Шоссейной в пос. Барсуки. 31,2 кв. м., второй этаж из трёх, установлен водонагреватель.

Требуется косметический ремонт. Вместе с квартирой продаётся подсобка площадью 6 кв. м. с погребом. Стоит всё это 1,5 млн рублей.

Как вы считаете, можно ли за 1,5 млн рублей купить нормальное жильё? Делитесь мнениями в комментариях!