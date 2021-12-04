В Туле с проспекта Ленина частично убрали «могильные» вазоны

Фото из паблика «т а к и ж и в ё м».

В Туле с проспекта Ленина частично убрали бетонные вазоны, которые ранее установили в центре города вместо деревьев. Фотография появилась в тульском паблике «т а к и ж и в ё м».

В администрации города пояснили, что вместо этих вазонов установят новогоднюю инсталляцию, а оставшиеся украсят к праздникам. К весне клумбы планируют вернуть на место.

Напомним, ранее эти вазоны вызвали серьезную критику у горожан — клумбы сравнивали даже с могильниками. Тулякам не понравилось такое благоустройство. При участии Myslo они развернули целую кампанию, чтобы вернуть деревья на проспект Ленина. И чиновники пообещали это сделать.

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