В Туле с проспекта Ленина частично убрали «могильные» вазоны
Вместо них планируют поставить новогоднюю инсталляцию.
В Туле с проспекта Ленина частично убрали бетонные вазоны, которые ранее установили в центре города вместо деревьев. Фотография появилась в тульском паблике «т а к и ж и в ё м».
В администрации города пояснили, что вместо этих вазонов установят новогоднюю инсталляцию, а оставшиеся украсят к праздникам. К весне клумбы планируют вернуть на место.
Напомним, ранее эти вазоны вызвали серьезную критику у горожан — клумбы сравнивали даже с могильниками. Тулякам не понравилось такое благоустройство. При участии Myslo они развернули целую кампанию, чтобы вернуть деревья на проспект Ленина. И чиновники пообещали это сделать.
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