Комбайн, Rolls Royce, спорткар и ресторан на море: что можно купить в Туле вместо BMW за 48 млн рублей

Новый (в этот раз не слишком серьёзный) обзор от Myslo.

Несколько дней назад в Туле с молотка за почти 48 млн рублей был продан 15-летний кроссовер BMW X5. Такая цена во многом обусловлена госномером «правительственной» серии — А571МР97.

По данным Myslo, эта машина была в распоряжении сенатора Совета Федерации от Тульской области Игоря Панченко. Хотя есть предположения, что иномаркой мог пользоваться в Москве экс-губернатор Владимир Груздев — такой факт обнаружили пользователи Myslo.

Как бы то ни было, без малого 48 млн рублей — запредельная цена для такого автомобиля. И, видимо, совсем невысокая для чувства собственной важности, которое даёт «правительственный» номер.

Мы решили выяснить, какие ещё покупки туляков могли бы составить конкуренцию самому дорогому в тульской истории «бумеру». В этом нам помогут социальные сети, интернет-объявления и наши архивные публикации. Поехали!

британский шейх

В 2017 году туляки заметили возле «Гостиного двора» автомобиль, более уместный на парковке дубайского небоскреба «Бурдж-Халифа». Цены новый британский суперкар Rolls-Royce Wraith с 632-сильным мотором тогда начинались от 27 млн рублей.

Номер, кстати, у машины был не «блатной», а вполне обычный, но с тульским регионом. Безумно дорогое купе и сегодня можно заметить в центре города. По нашим данным, этой машиной пользуется Гарник Папян, сын владельца торгового центра «Инд-Гарник» Рафика Папяна.

ядовито-зеленая итальянка

Ещё один очень дорогой, но всё равно меркнущий перед «правительственным» BMW автомобиль купил за 16 млн рублей в 2019 году 18-летний туляк Вилен Фадеев. Это Lamborghini Huracаn Performante с двигателем мощностью 640 л. с., разгоняющийся до 100 км/ч меньше, чем за 3 секунды.

Вилен Фадеев стал известным на всю Тулу, попав в громкое ДТП на ул. Металлургов. Правда, по некоторым данным, сейчас молодой человек продал быструю «итальянку» и предпочитает передвигаться на более скромном, но не менее эффектном Chevrolet Camaro.

первый парень на деревне

Если вы человек небедный, но практичный и хотите внести весомый вклад в развитие сельского хозяйства — присмотритесь к зерноуборочному комбайну John Deere T670, который за 25 млн рублей продаётся в Богородицке.

Описанию технической составляющей позавидует любой спорткар: шестицилиндровый девятилитровый двигатель с турбонаддувом способен выдавать аж 430 лошадей!

Галерея показать все фотографии 6

А ещё имеется зерновой бункер, рассчитанный на 11 тысяч литров и топливный бак объёмом 800 литров. Правда, к законности нахождения такого монстра на дорогах общего пользования у сотрудников ГИБДД могут возникнуть вопросы, но зато в любом поле вы будете неотразимы.

Бизнес со вкусом

Хотите, чтобы ваши деньги работали на вас и делали это в красивом месте с хорошим климатом? За 35 млн рублей в Туле продаётся отличный ресторан, расположенный рядом с морем! Заведение находится в Новороссийске и с 2017 года кормит жителей и гостей города блюдами южной кухни.

Два этажа с летней верандой общей площадью 670 кв. м., наработанная клиентская база, налаженный маркетинг, вышколенный персонал, налаженная служба доставки позволяют управлять заведением из любой точки страны и мира.

Продавец обещает полную окупаемость в течение трёх лет. В стоимость входит ООО с алкогольной лицензией, все коммуникации с действующими договорами, технологии приготовления всех блюд, право долгосрочной аренды помещения и база поставщиков с выгодными условиями работы.

мраморные ковры и сусальное золото

Если вы считаете, что лучшим вложением солидной суммы станет покупка недвижимости — присмотритесь к шикарному трехэтажному дому на ул. Лесная Опушка в Туле. 600 квадратов плюс цокольный этаж и 11 соток земли и всё это — за 47 млн рублей.

Три спальни с гардеробными комнатами, кухня и гостиная с выходом на террасу, спа-зона с бассейном и инфракрасной сауной, тренажёрный зал, игровая зона, комната для гостей, кладовая, гараж на две машины.

Дизайн выполнен с использованием дорогих природных материалов, гранита, мрамора, сусального золота, лепнины и ковки. Лестница из мраморной мозаики, на первом этаже — мраморные ковры.

Кондиционирование во всех помещениях, система тёплых полов, котельная, настраиваемое отопление. На участке сад с плодово-ягодными и декоративными деревьями, ели, сосны, разбиты цветники, рядом с домом — парк.

Что бы вы предпочли, друзья — старую иномарку с крутыми номерами или что-нибудь из перечисленного? А может, у вас есть другие интересные варианты «освоения» 48 млн рублей? Пишите в комментариях!