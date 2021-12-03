В Тульской областной клинической больнице начало работу отделение реабилитации

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С октября необходимое лечение там получили более 30 пациентов с нарушением функции центральной нервной системы.

В отделении реабилитации проходят лечение жители области, которые перенесли инсульт, черепно-мозговые травмы, травмы позвоночника, а также операции на мозге.

План реабилитации составляет междисциплинарная реабилитационная команда, в которую входит лечащий врач-реабилитолог, врач-невролог, психолог, логопед, инструктор-методист по лечебной физкультуре.

– Приобретенное в рамках нацпроекта «Здравоохранение» оборудование помогает пациентам восстановить когнитивные и двигательные навыки. Например, вертикализатор позволит заново научиться ориентироваться в пространстве, а велоэргометр поможет улучшить тонус мышц и повысить выносливость сердечно-сосудистой системы, – сообщил заведующий отделением Александр Атяшев.

В отделении установлены тренажеры для восстановления мышечного тонуса, ориентации в пространстве и развития мелкой моторики рук. Ежедневные занятия проводят 4 инструктора-методиста по лечебной физкультуре — выпускники Тульского государственного педагогического университета.

Также в восстановлении помогают неврологи, логопеды и психолог. В среднем лечение занимает 2 недели, затем пациент продолжает лечебный курс дома или в медучреждении по месту жительства. Сейчас в отделении лечатся 20 пациентов, а за год здесь смогут восстановиться более 400 человек.