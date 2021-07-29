Почему деревьям не место на главной улице Тулы: позиция администрации

По словам специалистов, липы с проспекта Ленина не уничтожили, а спасли. Вазоны на пешеходной части и вовсе альтернативный вариант.

Пока в СМИ и соцсетях разгораются споры и готовятся планы по спасению деревьев на проспекте Ленина в Туле, специалисты говорят: решение с цветами на главной улице города – единственно верное. Липы больше не могут выживать в условиях такой сильной загазованности, поэтому сейчас разрабатывается новый план по озеленению.

Начальник управления по благоустройству администрации города Тулы Татьяна Матвеева:

– Липы, которые росли на проспекте Ленина, были высажены в 1960-1970-х годах. С тех пор инфраструктура города сильно изменилась, Мы на постоянной основе проводим уходные работы за зелеными насаждениями, а также их инвентаризацию, которая показала, что у растений появилось постепенное усыхание ветвей. Приглашенные специалисты-дендрологи определили, что деревья больны тиростромозом, в связи с чем принято решение произвести замену на более молодой посадочный материал. Мы заменили деревья, ухаживали за ними. Но тиростромоз не поддается лечению и передается воздушно-капельным путем.

Чтобы сохранить здоровые липы, мы выкопали их и пересадили в более благоприятные условия в зеленую зону в поселке Ильинское.

Оставлять главную улицу города пустой, без зеленых насаждений, – неправильно. Поэтому мы изучили опыт крупных российских городов для поиска альтернативного варианта. Так администрацией города Тулы было принято решение разместить в начале проспекта Ленина вазоны с цветами.

В вазоны на проспекте Ленина посадили однолетние растения – бегонии, петунии, хлорофитумы и т. п.

Они отлично чувствуют себя в черте города и добавят ярких красок проспекту.

По словам Татьяны Матвеевой, вариант с цветочными композициями для города будет дешевле, чем содержание деревьев с постоянными частичными заменами. Один крупномер липы в среднем обходится городу в 9 000 рублей, а на проспекте их было 78.

Дизайн вазонов позволяет минимизировать затраты на их содержание.

Правда, сами вазоны – удовольствие все-таки недешевое: одна композиция, произведенная Малиновским комбинатом ЖБИ, обошлась примерно в 60 000 рублей. Всего на проспекте их появилось 20.

– В настоящее время администрация прорабатывает вопрос вариантов использования вазонов в зимний период. Предполагается, что перед Новым годом они будут использованы в световых праздничных композициях. А в следующем году рассматривается возможность установки между вазонами кашпо с деревьями декоративно-лиственных пород. Их дизайн пока в разработке, – рассказала Татьяна Матвеева.

Судебный эксперт в области растительных насаждений Марина Бандурина позицию администрации города поддерживает:

– Заболевание тиростромоз было выявлено в 1980-90-х годах. Оно проявлялось не только в городах, но и в лесном фонде. До сих пор лечение от тиростромоза не найдено, есть только профилактические средства, которые применяются в питомниках. Это глубокая обрезка и фунгицидная обработка. Проводить обработку в питомниках можно, но в черте города это нереально, тем более что проходить она должна постоянно. Глубокую обрезку можно проводить только на старых деревьях, молодые ее просто не переживут.

Деревьям в современных городах очень плохо. Чтобы молодое дерево прижилось, нужно убирать асфальт, делать широкие газонные полосы. Грунтовая полоса должна быть шириной минимум 3 метра, в условиях проспекта и проходимости пешеходной зоны это не представляется возможным.

Если мы хотим видеть зеленые насаждения в городе, нужно выделять для этого отдельные места с грунтом. На магистральных улицах и пешеходных дорожках липам не место, помимо асфальта им здесь мешает загазованность и реагенты. Деревья получают токсический ожог.

Кадки – отличный выход. Нужно выбрать растения, которые районированы для нашего региона, подготовить их к росту в кадках, и тогда они будут радовать глаз. Кстати, в кадках можно посадить даже декоративные липы.

Вазоны с цветами на улицах, по словам специалистов, – это последний мировой тренд.

Главный агроном ландшафтной организации Ольга Менжулина:

– Опыт установки клумб успешно применяется по всей стране. Это современный тренд в озеленении городских территорий. Такие элементы можно использовать как архитектурный элемент, так и в дополнении. Также в оформлении улиц используют кашпо, к примеру, такая практика встречается в Москве и Калуге.