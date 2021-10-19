На проспект Ленина вернут деревья: как будет выглядеть центр Тулы?

На проспекте Ленина в Туле вновь появятся деревья – концепцию озеленения магистральной улицы города презентовали сегодня главе администрации города Дмитрию Миляеву. Эта концепция – победитель конкурса, который был объявлен администраций Тулы в сентябре. 15 октября конкурсная комиссия подвела его итоги.

О том, как предлагается решить вопрос с озеленением проспекта Ленина, рассказал генеральный директор ООО «Нобили» Дмитрий Барабанов:

Дмитрий Барабанов – Нашей концепцией затрагиваются проспект Ленина и участки на ул. Советской у Тульского цирка, а с другой стороны – участок у домов № 11, 13 и 15. Основная задача – завязать в будущем их в многофункциональную транзитную зону, которая будет определена единым стилистическим решением. Также одна из задач нашего дизайн-проекта – вернуть крупномерное озеленение на улицы города.

Предполагается, что в центре Тулы будет высажено более 130 крупнолистных европейских лип и остролистных кленов в возрасте 20-25 лет, высотой не менее 5-6 м и стволами в обхвате 25-30 см, а также более 450 различных кустарников и многолетние и однолетние цветы.

Породы предлагаемых к посадке деревьев лучше прочих зарекомендовали себя как наиболее устойчивые к агрессивной городской среде со множеством патогенных факторов.

– Данную концепцию удобно реализовать в условиях сформировавшейся городской среды: транспортного потока, административных зданий и пешеходных зон. Основная идея концепции – уйти от плоскостного озеленения путем создания типовых разноуровневых архитектурных модулей из архитектурного бетона, в которые будут высажены крупномерные деревья и кустарники. Также предполагается разместить дополнительные лавочки или места для тихого отдыха, которые позволят разнообразить линейный объект.

Посадка в бетонные модули высотой 40-50 см и мульчирование сверху позволят поднять деревья над тротуаром и защитить от попадания в почву реагентов и других загрязнений с транспортных магистралей. В прикорневой зоне будет создана система аэрации, внекорневого полива и внесения удобрений.

Для удобства ухода предлагается смонтировать систему капельного полива растений.

В этом случае будет исключена необходимость использования поливальных машин на тротуарах в центре Тулы.

У компании ООО «Нобили» есть опыт реализации подобных проектов – она занималась озеленением тротуара вдоль ГУМа, где было восстановлено поврежденное озеленение (так же как и в Туле, некоторые деревья были повреждены тиростромозом), задача стояла вернуть молодые крупномерные деревья на главную площадь столицы. Дмитрий Барабанов подчеркивает: если соблюдать все необходимые инженерные решения, которые продиктованы и особенностями деревьев, и практикой ухода за ними, можно на долгие годы вернуть на центральные улицы Тулы озеленение.

– Наша концепция, конечно же, требует более тщательной проработки с учетом существующих инженерных коммуникаций, а также ряда мероприятий по уходу и содержанию всей инфраструктуры, потому что любая концепция, как бы она ни была красива, требует полного комплекса действий, чтобы вся эта красота существовала и могла стать визитной карточкой города, – отметил директор компании-проектировщика.

Тамара Картавая, директор Крапивенского лесхоз-техникума, поддержала предлагаемую идею озеленения Тулы:

– В предложенной концепции учтены все факторы, в том числе по подбору посадочного материала, выполнению работ и включению малых архитектурных форм. Те растения, которые предлагаются для посадки, органично впишутся в наши улицы и позволят создать единый стиль городской территории. Я считаю, это достойный проект для реализации в нашей климатической зоне.

Александр Корнеичев, начальник главного управления администрации Тулы по Центральному территориальному округу:

– Проект включает простые прямые конструкции, а значит, рядом с ними в зимний период будет достаточно легко убирать снег, в том числе и механизированным способом. Капельный полив существенно облегчит задачу по уходу за деревьями. Я думаю, после реализации проекта проспект Ленина станет красивым и уютным.

Ирина Кузовенкова, заместитель начальника управления градостроительства и архитектуры Тулы:

– Плюсом победившего в конкурсе проекта является то, что не будет каких-то кардинальных изменений в обустройстве центральных улиц. Предлагается использовать простые формы, которые подчеркивают строгие линии пр. Ленина, ул. Советской и вторят ранее утраченной зеленой аллее. Применяемые малые архитектурные формы не перетягивают на себя внимание, а являются фоном для окружающей застройки. На ул. Советской и пр. Ленина находится большое количество памятников архитектуры. Также предложенная концепция гармонично вписывается в существующий сквер на Главпочтамте.

Дмитрий Миляев одобрил проект: