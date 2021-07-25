«Тула – ботанический ад»: туляки обсуждают идею вернуть деревья на проспект Ленина
Мы собрали самые интересные мнения читателей.
Одной из самых обсуждаемых тем на Myslo за неделю стала инициатива туляков вернуть на проспект Ленина деревья. К этой публикации на сайте вы, дорогие читатели, оставили более 150 комментариев. Широкое обсуждение тема получила и в нашей группе ВКонтакте.
Напомним, горожане бьют тревогу — их возмутило, что на центральной улице города администрация выкорчевала деревья, а вместо них поставила вазоны с цветами. Подробнее об этом в нашей статье «Туляки просят вернуть деревья на проспект Ленина».
Мы собрали несколько интересных мнений читателей об этой ситуации.
- Тула — ботанический ад! Кроме извлечения выгоды ничего не интересует руководство города? Один раз сделать дело, а дальше поддерживать. Нет! Надо ломать, крушить, корчевать и закладывать плиткой. Каменные джунгли! Давайте вместе решим этот вопрос! — написала Светлана Тульская.
- Если последние годы каштаны и липы не выдерживают, может, сосны посадить? И зимой веселей будет — предложил наш читатель Wale.
- Они гибнут из-за соли, которой так щедро сыплют зимой, поэтому никакие сосны не помогут, пока на улицах будет эта химия — пишет Fanova.
- Клумбы сделали улицу похожей на кладбище. Надо нормальные деревья посадить, причем желательно не ростки, а 10-летние. В мире спокойно такое делается, есть соответствующая технология и спецтехника. У нас же пытаются изобретать велосипеды очередные, выбрасывая деньги на ветер, — высказался Мирный.
- Клумбы кладбищенские! А осенью, когда цветы завянут, до весны будут использоваться как урны! — уверена KaterinaZ.
- Вот, например, в Подольске прекрасный проспект, по обеим сторонам которого много, очень много деревьев. Дышится там так легко, весьма ощутима разница с тульским воздухом. Фонтаны, чистота… Ни пыли, ни песка… И стало так грустно… Что же делают с нашим городом? — расстраивается Gretxen.
- Почему упор сделан на проспект Ленина? Не стало деревьев на Советской, периодически выпиливают на Демонстрации, Коминтерна превратилась из зелёного коридора в корявую асфальто-пылевую пустыню. На 9 Мая, от проспекта до Оружейной, за год вырубили больше 20 живых лип (предварительно их «кронировали»), а пара сухих так и стоят. Зато, как сказал один из рабочих, они не мешают проводам, рассказал Джон84.