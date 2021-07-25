«Тула – ботанический ад»: туляки обсуждают идею вернуть деревья на проспект Ленина

Одной из самых обсуждаемых тем на Myslo за неделю стала инициатива туляков вернуть на проспект Ленина деревья. К этой публикации на сайте вы, дорогие читатели, оставили более 150 комментариев. Широкое обсуждение тема получила и в нашей группе ВКонтакте.

Напомним, горожане бьют тревогу — их возмутило, что на центральной улице города администрация выкорчевала деревья, а вместо них поставила вазоны с цветами. Подробнее об этом в нашей статье «Туляки просят вернуть деревья на проспект Ленина».

Мы собрали несколько интересных мнений читателей об этой ситуации.

- Тула — ботанический ад! Кроме извлечения выгоды ничего не интересует руководство города? Один раз сделать дело, а дальше поддерживать. Нет! Надо ломать, крушить, корчевать и закладывать плиткой. Каменные джунгли! Давайте вместе решим этот вопрос! — написала Светлана Тульская.

- Если последние годы каштаны и липы не выдерживают, может, сосны посадить? И зимой веселей будет — предложил наш читатель Wale.

- Они гибнут из-за соли, которой так щедро сыплют зимой, поэтому никакие сосны не помогут, пока на улицах будет эта химия — пишет Fanova.

- Клумбы сделали улицу похожей на кладбище. Надо нормальные деревья посадить, причем желательно не ростки, а 10-летние. В мире спокойно такое делается, есть соответствующая технология и спецтехника. У нас же пытаются изобретать велосипеды очередные, выбрасывая деньги на ветер, — высказался Мирный.

- Клумбы кладбищенские! А осенью, когда цветы завянут, до весны будут использоваться как урны! — уверена KaterinaZ.

- Вот, например, в Подольске прекрасный проспект, по обеим сторонам которого много, очень много деревьев. Дышится там так легко, весьма ощутима разница с тульским воздухом. Фонтаны, чистота… Ни пыли, ни песка… И стало так грустно… Что же делают с нашим городом? — расстраивается Gretxen.

- Почему упор сделан на проспект Ленина? Не стало деревьев на Советской, периодически выпиливают на Демонстрации, Коминтерна превратилась из зелёного коридора в корявую асфальто-пылевую пустыню. На 9 Мая, от проспекта до Оружейной, за год вырубили больше 20 живых лип (предварительно их «кронировали»), а пара сухих так и стоят. Зато, как сказал один из рабочих, они не мешают проводам, рассказал Джон84.

- Проблеме уродования города то варварским кронированием, то закаткой в асфальт живых деревьев уже много-много лет, и, к сожалению, никаких изменений даже вдалеке не видно! - написал Сергей Плешков.

- Если деревья умирают из-за реагентов, то зачем высаживать что-то еще? Чтобы опять смотреть на мертвые деревья? Мне не нравится. Лучше уж цветы и клумбы, чем лес сухих веток, - считает Игорь Уфимцев.