Российский блогер-урбанист назвал озеленение Тулы «сплошной пародией»

Известный блогер и урбанист Илья Варламов на своем сайте процитировал статьи Myslo.ru, поддержал туляков в борьбе за спасение деревьев, раскритиковал озеленение Тулы и позицию администрации города-героя.

– В прошлом месяце сердца туляков радостно затрепетали: неужели вместо чахлых саженцев высадят нормальные взрослые деревья? Но вместо пародий на липы на проспекте Ленина появилась сплошная пародия на озеленение. Да, тульские чиновники открыли для себя однолетники! Липопалки выкорчевали, а вместо них поставили вазоны с цветочками. В этом как раз ничего странного – почти в каждой мэрии работают люди, которые свято блюдут совковые традиции благоустройства, самое смешное – как администрация Тулы оправдывает высадку однолетников вместо деревьев, – написал Илья Варламов.

Блогер, похоже, как и туляки, внимательно прочитал комментарии администрации Тулы по поводу удаления деревьев с проспекта Ленина и тоже отметил нестыковочку в затратах на клумбы и саженцы лип.

– Особенно умиляют «эксперты», которые в этом материале рассказывают, что в городах деревья расти вообще не могут, разве что в кадках. Да еще и ссылаются на опыт Москвы. Вы там за пределы своей Тулы вообще хоть раз выбирались? Видели когда-нибудь европейские города? Или ту же Москву? – недоумевает Варламов.

Блогер разместил в своем материале фото старой Тулы, той, советской, с деревьями. И в конце выдал:

– Я уверен, что если прямо сейчас провести опрос среди жителей Тулы, мэрия будет послана далеко и надолго с такими идеями благоустройства. Но чиновники занимаются этим фейковым озеленением не для людей, а для себя. Иначе центр Тулы выглядел бы как-то так:

P.S. Редакция последовала совету блогера и проводит опрос:

Опрос

Деревья в центре Тулы: ЗА или ПРОТИВ