Туляки просят вернуть деревья на проспект Ленина

В комментариях и блогах на портале много сообщений о трагической судьбе деревьев в Туле. Примерно треть вопросов к главе администрации города в новости о предстоящем интервью касается проблем озеленения.

А некоторые комментарии — просто крик души. Например, Светлана Тульская предложила написать открытое обращение к губернатору, потому что невозможно смотреть, как погибают деревья. Больно глазам!

— Я вчера была на проспекте Ленина. У меня слезы навернулись. Вырвали все деревья, заложили плиткой и поставили эту дичь! Вазоны! Теперь каждый год будут высаживать цветы. Золотое дно. Вместо деревьев, которые тень давали и кислород, получилась каменная пустыня. Выглядит непривычно и жутко. Крематорий. Кладбище всего живого. Не знаю, что можно сделать. Такое впечатление, что просто издеваются над эстетикой и здравым смыслом. Если я чем-то могу помочь — я с радостью. Обращение написать, выйти на место и принять участие в любом контролирующем мероприятии, организовать блогеров — что угодно! Только давайте вернем проспекту деревья. А еще сквер на ул. Каминского возле главпочтамта. Реальная дичь: какие-то странные конструкции из черных крестовых опор, внутри лавки. Если эти крыши от дождя — они не спасут, слишком высоко. Если для тени — они ее отбрасывают не на сидящих. Кто и почему принимает такие проекты? Ни эстетики, ни пользы, — написала Светлана.

Она не одинока, «лысый» проспект огорчает, мягко говоря, многих. Старожилы вспоминают, каким зеленым и цветущим он был, — каштаны, липы и тополя украшали город.

Мы неоднократно писали, что в Туле гибнут деревья:

Весной 2017 года искали ответ на вопрос «Почему не распускаются деревья на проспекте Ленина в Туле?». Осенью 2018 года нашли наконец ответ на этот вопрос и предложили выход из ситуации вместе с экспертами — «Тула без деревьев: Городу нужны специалисты-дендрологи!»

Но что-то пошло не так. 22 июля 2021 года мы прошли от площади Ленина до офиса Myslo на Зеленстрое по проспекту Ленина. Глазам и правда больно.

Территория между «белым домом» и кремлем. Ухоженная, правда, газон высох от жары — автоматической системы полива нет даже тут. Насчитали пять засыхающих берез, одну ель и три больных каштана.

Начало проспекта от ул. Советской до ул. Каминского. Именно этот участок вызвал народное негодование. Здесь в 2013-2014 гг. неправильно кронировали деревья, в результате чего они погибли. Потом сажали молодые саженцы, но они тоже не захотели здесь жить без полива и элементарного ухода. На днях саженцы выкорчевали и установили вот такие клумбы:

Кронированные когда-то липы продолжают медленно и верно умирать, ряды их редеют.

Вместо газона и деревьев попробовали сделать велодорожку. Смотрится нормально, если бы не забор.

Пушкинский сквер тоже сильно облысел. Особенно те деревья, на которых активно вешали новогоднюю иллюминацию.

Впрочем, сквер напротив, у драмтеатра, тоже лысеет. А газон стал просто соломой. Мы понимаем, что жарко, лето и всё такое. Но ведь есть же поливальные машины… Или их уже нет?

Остатки спиленных или обрезанных деревьев хитрые туляки используют по-своему. Вот например, пень-урна (или урна-пень?):

или столб-указатель:

Погибшие деревья почему-то не убирают. Надеяться, что они зазеленеют на следующий год, наверное, уже не стоит.

Тут надо действовать, как Бендер говорил: «Пилите, Шура» (ну или кто там у нас по удалению и распилу старший).

Сквер Коммунаров. Раньше это было, наверное, самое темное — в смысле тени — место в центре. Сейчас всё выглядит очень печально.

Сохнут даже лиственницы, про которые дендрологи и экологи говорят, что это одно из живучих в городской среде деревьев.

Напомним, что сквер Коммунаров сто лет назад носил название «Кладбище Коммунаров». Здесь похоронены 52 красноармейца и деятеля революции. Логично было бы, чтобы это место взяли под свою опеку тульские коммунисты.

Дальше опять всё печально.

Посаженные на этом участке молодые липки вряд ли доживут до своего совершеннолетия. Вы сами-то попробуйте без воды и еды продержаться хотя бы сутки. Но они стоят, бедолаги, ждут — вдруг поливалка проедет…

А знаете, почему у нас с вами сердце болит, глядя на эти мертвые деревья? Потому что со многими из нас они росли, ведь многим погибшим нет и полувека. А что такое 50 лет для ели, срок жизни которой 250-300 лет? Или каштану, который может прожить 100, а может и 500 лет? Или липе, которая в среднем живет 300 лет?!

Ели, погибающие на проспекте, были посажены после войны. Можно сказать, еще девушки. Но до возраста бабушек доживут не все.

Проспект от стадиона вверх все-таки более зеленый. Тут шире полотно, отведенное под газон, а значит, больше места для питания деревьев и доступа кислорода в почву.

Ну и еще один фактор, скорее всего, влияет на состояние деревьев и кустарников — благоустройство. Это когда «весь мир до основанья мы…» Пример? Пожалуйста. Студенческий сквер. Идея была хорошая, проект симпатичный. Но делали быстро и не особо задумывались, а деревьям-то как с обрубленными корнями жить?!

Березы, у которых засохла верхушка, — не жильцы на этом свете. На это место можно смело планировать новые посадки на весну-2022.

Идея для нового ректора ТулГУ: посадите тут хорошие крупномеры, пусть это будут именные деревья — ректора, проректоров, известных профессоров… Это ж как классно будет — сидеть под липой или лиственницей своего преподавателя! Да и лавочки можно именные делать.

Площадь Победы в городе-герое всегда была самым ухоженным местом — самые красивые тюльпаны, сирень, высоченные ели… И это правильно. Неправильно только поливать цветы по праздникам, они же пить хотят регулярно, особенно в жару. И пока на площади грустно:

И тут тоже гибнут березы. Да, из всех деревьев березы самые мало живущие — 70 лет в среднем. Поэтому нужно заранее готовить им смену.

ОТ РЕДАКЦИИ. Мы прошли только по проспекту Ленина. Аналогичная ситуация на других улицах. Количество зеленых насаждений в Туле постоянно сокращается: в 2007 году на одного жителя приходилось 6,6 кв. м зеленых насаждений, в 2011 году – только 5 кв. м. Более свежих данных в открытых источниках нет.

Мы отправили вопросы туляков об озеленении Тулы в администрацию. На следующей неделе свои пояснения по этом вопросу нам дадут начальник управления по благоустройству администрации Тулы Татьяна Матвеева и глава администрации Тулы Дмитрий Миляев. Ждем…