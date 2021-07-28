Кандидаты наук из ТулГУ и ТГПУ предложили план спасения деревьев в Туле

В редакцию поступает много сообщений о трагической судьбе деревьев в Туле. Некоторые – просто крик души. От имени пользователей портала к губернатору Тульской области Алексею Дюмину обратилась Светлана Шувалова.

Настоящий план спасения, программное обращение к главе региона написали ученые-экологи тульских университетов:

Уважаемый Алексей Геннадьевич!

Мы, жители города-героя Тулы, осознавая свою гражданскую ответственность за наш город, желая сделать его красивым, комфортным и здоровым, хотим обратить Ваше внимание на проблемы, требующие немедленного рассмотрения и реагирования.

Одним из важнейших факторов в создании благоприятных экологических, микроклиматических и санитарно-гигиенических условий в населенных пунктах являются зеленые насаждения. Они выполняют комплекс оздоровительных, рекреационных, средозащитных функций, выступают стабилизатором экологического равновесия, формируют культурный ландшафт и облик населенных пунктов. В настоящее время количество зеленых насаждений общего пользования в большинстве городов Тульской области не соответствует СНиП II-60-75: в Туле оно составляет 6,6 м2 на человека при требующихся 10 м2 общегородских зеленых насаждений и 11 м2 зеленых насаждений в жилых районах.

В связи с недостаточным вниманием, уделяемым в последние годы реализации мероприятий по созданию, содержанию и развитию объектов озеленения, на фоне растущего уровня техногенной нагрузки наблюдается ухудшение состояния имеющегося зеленого фонда, снижается средозащитная эффективность озелененных территорий.

Количество загрязнителей в воздухе и почве города более чем на 30% территории превышает предельно допустимые концентрации – это ведет к росту хронических и онкозаболеваний у взрослого населения, увеличивает заболеваемость детей. Поэтому роль зеленых насаждений как живых фильтров и аккумуляторов токсичных элементов возрастает.

Генпланом города Тулы определен комплекс мероприятий по охране окружающей среды и улучшению экологической ситуации города, в том числе по сохранению и развитию городской системы озеленения (пункт 5.5 Положения о территориальном планировании). Однако в последние десятилетия не предпринималось значительных действий по воплощению в жизнь этих мероприятий, механизмы их реализации отсутствуют.

С целью решения вышеназванных проблем мы предлагаем реализовать ряд мер по улучшению экологического состояния г. Тулы и области.

На территории области:

Создать и утвердить региональный нормативный документ, регламентирующий деятельность по созданию, охране и содержанию зеленых насаждений на территории города с привлечением профильных специалистов (биоэкологов, дендрологов, ботаников, агрономов). Расширить площадь зеленых насаждений в городских населенных пунктах Тульской области до нормативов, предусмотренных СНиП II-60-75. Высадить в каждом городском населенном пункте Тульской области зеленые насаждения площадью не менее 15 га на каждые 100 тыс. жителей. Улучшить санитарное и экологическое состояние имеющихся озелененных территорий, используя имеющуюся технику и введя ежегодное планирование и реализацию мероприятий по уходу за зелеными насаждениями. Посадить деревья и кустарники вдоль городских автомагистралей, на дворовых и придомовых территориях для снижения уровня негативного воздействия шума и токсичных выбросов, создания благоприятного микроклимата (затенение, пылепоглощение, ветрозащита, увлажнение воздуха). Ввести жесткий контроль за формированием и распределением тендеров на кронирование и уход за древесными насаждениями. В технических заданиях указывать, каким образом должна быть грамотно осуществлена омолаживающая обрезка (кронирование) древесных насаждений. Обеспечить обучение специалистов, осуществляющих данные мероприятия, основам омолаживающей и формирующей обрезки, уходу за существующими зелеными насаждениями. Осуществлять проверку действий организаций, выдающих порубочные билеты и осуществляющих кронирование, с привлечением независимой комиссии профессионалов: дендрологов и биоэкологов. Ввести систему штрафов за неправильное кронирование и отсутствие надлежащего ухода за зелеными насаждениями. Привести в нормативное состояние газоны, прилегающие к магистральным улицам городов Тульской области, запретить кошение газонов при повышении температуры от +280С и выше. Обеспечить полив и подкормку газонов после кошения. Провести инвентаризацию и паспортизацию объектов озеленения, мониторинг зеленых насаждений, создать электронную базу данных о состоянии древесных насаждений, находящихся на территории городских населенных пунктов Тульской области. Разработать нормативные документы, регламентирующие сохранение и перспективное развитие зеленого фонда городских населенных пунктов Тульской области, в том числе принять региональный закон об охраняемых природных территориях. Организационно и финансово обеспечить охрану и уход за зелеными насаждениями на территории населенных пунктов Тульской области. Расширить рекреационные и образовательные функции имеющихся зеленых насаждений при строгом соблюдении установленного режима пользования. Повысить уровень сознательности и ответственности жителей и гостей области в результате проведения ежегодного комплекса мероприятий по экологическому и естественно-научному просвещению для различных возрастных групп.

На территории г. Тулы:

Внести коррективы в Генплан города Тулы, предусматривающие значительное увеличение площади общегородских зеленых насаждений, в том числе в обязательном порядке – в историческом центре города. В рамках Генерального плана предусмотреть:

- возрождение на территории стадиона завода «Штамп» и сада Д. Бедного Баташевского сада;

- создание крупного городского парка в пойме р. Рогожня на Поповом болоте;

- создание ряда тематических образовательных парков (в том числе – ботанического (или зимнего) сада и парка, воплощающий идеи садово-паркового искусства, предложенные А. Т. Болотовым);

2. Придать особый охранный статус паркам и скверам города, а также всем древесным зеленым насаждениям исторического центра;

3. К созданию проектов городских территорий привлекать специалистов – ландшафтных дизайнеров и дендрологов;

4. Все процедуры по уходу, реконструкции, проектированию и размещению зелёных насаждений проводить на конкурсной основе, при широком общественном обсуждении и профессиональной оценке независимой экспертизы;

5. При создании зеленых насаждений обеспечить их нормальное развитие, предусмотрев наличие почвенных карманов (полос) необходимого метража и дренаж для нормального формирования и дыхания корневой системы растений, внесение удобрений, завоз незагрязненного плодородного почвогрунта и полив;

6. Контролировать строгое соблюдение правил благоустройства территории муниципального образования город Тула, разработанного и принятого регионального закона о создании, охране и содержании зеленых насаждений на территории города в части ухода за зелеными насаждениями, в том числе – их обрезки;

7. Провести ряд образовательных мероприятий, повышающих экологическую культуру населения разных возрастных категорий.

Переломов Леонид Викторович, кандидат биологических наук, доцент, старший научный сотрудник ТГПУ им. Л. Н. Толстого.

Переломова Ирина Владимировна, кандидат биологических наук, доцент, доцент ТулГУ, награждена почетным знаком Тульской области «Материнская слава».

Горелова Светлана Владимировна – кандидат биологических наук, доцент кафедры биологии ТулГУ.

Напомним, что «Слобода» неоднократно писала, что в Туле гибнут деревья. Весной 2017 года мы искали ответ на вопрос «Почему не распускаются деревья на проспекте Ленина в Туле?». Осенью 2018 года нашли наконец ответ на этот вопрос и предложили выход из ситуации вместе с экспертами — «Тула без деревьев: Городу нужны специалисты-дендрологи!»

Но что-то пошло не так… Может быть, сейчас всё получится как надо?