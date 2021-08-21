Деревья на проспект Ленина обязательно вернут

Фото: пресс-служба администрации Тулы

В администрации Тулы состоялось совещание по вопросам озеленения города, в котором приняли участие эксперты – дендрологи, архитекторы и ландшафтные дизайнеры.

Глава администрации Дмитрий Миляев отметил, что пригласил в город профильных специалистов после того, как туляки выразили своё мнение относительно озеленения проспекта Ленина. Решение убрать больные и слабые деревья с проспекта – мера вынужденная и краткосрочная. Теперь же необходимо разработать правильный порядок действий, чтобы избежать массовой гибели деревьев. Такую задачу ставит и губернатор Алексей Дюмин.

– Хотелось бы, чтобы наша работа не ограничилась этим совещанием, а также решением локальной задачи по проспекту Ленина. Нам необходимо выработать долгосрочную стратегию по общему озеленению Тулы. Это позволит качественно улучшить экологическую среду жизни горожан и общую привлекательность столицы, – сказал Дмитрий Миляев.

Согласен с этим и Олег Шапиро – московский архитектор, автор проекта Казанской набережной в Туле. По его мнению, чтобы провести качественное озеленение необходим комплексный проект, который бы учитывал все нюансы: загруженность улиц транспортом, инженерными коммуникациями и т. д. Подобные проекты уже реализованы в Москве, и этот опыт применим и в Туле.

Московские специалисты поделились и практическими советами в сфере технологий зеленого строительства, уходных работ и сохранения зеленых насаждений. Так, к примеру, от агрессивного воздействия реагентов в Москве деревья спасают тростниковой оберткой, а посадочное место присыпают мульчей.

Представитель крупной московской компании по городскому озеленению Дмитрий Барабанов рассказал, что при посадке деревьев можно предусмотреть аэрационные каналы. Они помогут корням деревьев насыщаться кислородом, что будет способствовать их росту и развитию.

Участники совещания вышли на проспект Ленина оценить ситуацию на месте.

– Нужно найти оптимальное решение, которое будет учитывать пешеходный трафик, не вызовет нареканий со стороны владельцев магазинов, кафе, расположенных на первых этажах зданий, а также обеспечит жизнеспособность самих растений в условиях агрессивной внешней среды. Задача сложная, но реализуемая. Я думаю, что мы и другие участники встречи сможем предложить на согласование несколько концепций, в которых учтём все пожелания жителей, – отметил Дмитрий Барабанов.

– Как мы и обещали тулякам, деревья на проспект Ленина обязательно вернутся. По результатам встречи будут подготовлены профессиональные предложения по озеленению проспекта. После определения окончательного варианта приступим к разработке и последующей реализации проекта, – подчеркнул Дмитрий Миляев.