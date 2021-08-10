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Тульские активисты устроили «похороны» деревьев на проспекте Ленина

Тульские активисты устроили «похороны» деревьев на проспекте Ленина

Ярослав Муравский и Станислав Курский считают, что «борьба» с озеленением центра города – повод для настоящей скорби.

Активисты «Свободной Тулы» Ярослав Муравский и Станислав Курский заявили, что благоустройство главной улицы города — «просто кровь из глаз». Именно так они назвали решение городской администрации убрать деревья с проспекта Ленина, заменив их безликими и нелепыми вазонами.

— Администрация Тулы заявила, что устанавливать вазоны рядом с деревьями слишком дорого. Видимо, выкорчевать деревья, которые росли здесь годами, проще и дешевле, — сказал член Общественной палаты Тульской области Ярослав Муравский.

По словам активистов, в центре Тулы должна быть зелень, а превращать город в каменные джунгли — неправильно. Поэтому они решили «почтить память» деревьев, установив на одном из новых вазонов траурный венок со скорбной надписью.

Напомним, туляки назвали решение администрации города об удалении деревьев ошибочным, а известный блогер и урбанист Илья Варламов и вовсе назвал озеленение Тулы «сплошной пародией». Все подробности читайте в нашем сюжете.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 18:40 +18
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Люди
Ярослав МуравскийСтанислав Курский
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