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Деревья&цветы: Туляки нашли ошибки в решении администрации убрать деревья с проспекта Ленина

Деревья&цветы: Туляки нашли ошибки в решении администрации убрать деревья с проспекта Ленина

По словам специалистов управления благоустройства, липы с проспекта Ленина не уничтожили, а спасли. Туляки не верят и предлагают свои варианты.

Возмущенные посты туляков, обращения экологов к губернатору, открытое письмо пользователей портала и личное обращение активистки Myslo к губернатору по поводу бедственного положения деревьев в городе и проблем с озеленением подвигли администрацию города Тулы объясниться. Увы, те, кто отвечает за озеленение и благоустройство города, не видят в деревьях ценности для здоровья города и горожан.

Начальник управления по благоустройству администрации города Тулы Татьяна Матвеева однозначно заявила, что деревьям на проспекте Ленина не место и их там больше не будет:

– Липы, которые росли на проспекте Ленина, были высажены в 1960-1970-х годах. С тех пор инфраструктура города сильно изменилась. Мы на постоянной основе проводим уходные работы за зелеными насаждениями, а также их инвентаризацию, которая показала, что у растений появилось постепенное усыхание ветвей. Приглашенные специалисты-дендрологи определили, что деревья больны тиростромозом, в связи с чем принято решение произвести замену на более молодой посадочный материал. Мы заменили деревья, ухаживали за ними. Но тиростромоз не поддается лечению и передается воздушно-капельным путем. Чтобы сохранить здоровые липы, мы выкопали их и пересадили в более благоприятные условия в зеленую зону в поселке Ильинское. Оставлять главную улицу города пустой, без зеленых насаждений, – неправильно. Поэтому мы изучили опыт крупных российских городов для поиска альтернативного варианта. Так администрацией города Тулы было принято решение разместить в начале проспекта Ленина вазоны с цветами. 

Туляки отметили некоторые нестыковки в ответе администрации. Например, если инвентаризация зеленых насаждений и работы по уходу  проводятся регулярно, то на ранней стадии липы, зараженные тиростромозом можно попробовать спасти: обрезать больные ветви, обязательно сжечь их, а дерево обрабатывать медным купоросом.  

Или еще. Тиростромоз – это грибковое заболевание лип. Споры грибов переносятся ветром, но никак не «воздушно-капельным путем».

Для справки. Матвеева Татьяна Ивановна по образованию экономист (ВЗФЭИ, «Финансы и кредит», экономист, РАНХиГС при Президенте РФ, «Государственное и муниципальное управление», менеджер). Имеет опыт работы «на земле»: ОАО «ЖИЛХОЗ» Зареченского района Тулы, техник, мастер ЖРЭУ общестроительных работ.

Ссылаясь на опыт крупных российских городов, Татьяна Матвеева явно упустила из виду Москву, чьи правила по благоустройству, особенно в части ухода за зелеными насаждениями, были скопированы для Тулы. В столице размер открытого грунта для деревьев в два раза больше. Открытой земли нет – приствольная зона укрыта щепой.

В Москве озеленением занимается Комитет по природопользованию. И приглашает для обучения и консультаций специалистов.

Например, директора ботанического сада МГУ «Аптекарский огород» Алексея Ретеюма.

По его словам, и тополя, и липы, и березы выдерживают городские условия. И могут жить сотни лет в городских условиях, например, липы – по 100 лет. Множество развязок на Московской кольцевой автомобильной дороге, а вокруг — березы и даже дубы с кленами. Прекрасно переносят загазованность яблони, сирень и липы.

Липы кстати прекрасно растут рядом с МКАД и крупными магистралями, если их защитить от реагентов.

А еще оказывается, сейчас некоторые реагенты не только не опасны, но одновременно служат удобрениями! Ну а если в бюджете нет денег на такое удовольствие, то избежать прямого контакта с реагентами можно – просто делать завышенную посадку в специальные кубы, и дерево растет несколько выше тротуара. Чем не альтернатива могильным колумбариям с однолетниками?!

По словам главного тульского благоустроителя Татьяны Матвеевой, вариант с цветочными композициями для города дешевле, чем содержание деревьев с постоянными частичными заменами. Правда, цифры, которые она привела, никак не бьются с этим утверждением. Пользователи портала на это сразу обратили внимание:

один крупномер липы в среднем обходится городу в 9 000 рублей, на проспекте их было 78. Итого 702 тыс. руб.

одна композиция, произведенная Малиновским комбинатом ЖБИ, обошлась городской казне в 60 тыс. руб. Всего на проспекте их появилось 20. Итого 1,2 млн руб.

Возможно, чиновники хотят как лучше – для бюджета, для организаций, которые занимаются уборкой города… Но явно не для горожан. И у нас есть право так говорить: под комментарием Татьяны Матвеевой, размещенным на портале Myslo.ru, появилось 337 комментариев от туляков. И ни одного в поддержку позиции Татьяны Матвеевой и Co! Вот самые «нежные» из них:

Светлана Тульская Можно ритуальные венки уже нести к этим вазонам? С надписями "Помним, любим, скорбим".. В память о зелёном городе..

выхухоли_выбирают_перфоратор Наш проспект — позорище... Хотя если они ориентируются на душный вонючий каменный Невский в Питере — их еще можно понять, но не головой, а другим местом. На вазончики-то сразу нашлись деньги! А деревья вдруг оказалось дорого содержать?

Vadim Zalygaev Госпожа Матвеева пусть себе вазончики заберёт на дачу, или про запас. Авось сгодятся. А людям верните деревья, кустарники. В тему: кому помешали яблоньки-китайка на плотине Дм. Ульянова и на Первомайской? Ни проводам не мешали, не создавали угрозу обрушения.

Avers308 Не справились со своей работой по благоустройству. Разогнать горе-специалистов! Нужна полоса газона 3 метра шириной, так сделайте, на проспекте от Советской до Каминского точно хватит места. Вазоны тоже места занимают немало и ходить вплотную к дороге неприятно и опасно. Сначала обложили деревья плиткой и асфальтом, а теперь героически пытаются там деревья вырастить. Совсем за идиотов горожан держат, давая такие объяснения...

Yurey Бред какой-то. Пусть специалисты побывают например в Калининграде и посмотрят на разницу в озеленении. А город я бы сказал не сильно отличается по загрузке автотранспортом и т.п.

mariotula Ну и брешут чиновники! В Берлине центральная улица Unter den linden - под липами. И липы не умирают, и город весь зелёный.

Mamarina Хочется сказать этим специалистам: побойтесь Бога,если уж на людей плюёте. Хочется верить, что получат они награду за такое.

TulskayaHalva  если деревья не выживают, как выжить жителям города? Маленьким детям? Старикам? Не так уж много и деревьев на проспекте Ленина было. Но кислород они жителям давали в отличие от однолетников в кладбищенских вазонах. Зачем нужны такие эксперты, которые не могут предложить деревья для центральной улицы города.
Или у нас действительно такая плохая экология. Новые корпуса больниц легче клепать, чем деревья посадить. Народная мудрость говорит: мужчина должен построить дом, посадить дерево и вырастить сына. У нас в руководстве города ни одного мужчины нет?

Saveljeva А вообще – «эффективным» менеджерам лучше бы перестать «прорабатывать концепции дальнейшего озеленения». А то такими темпами от их «заботы» проспект останется с ублюдочными вазонами и вообще без деревьев. Это ж надо было так город изгадить!

Цветнастроениясиний ну себе-то дома они построили, и сыновьям тоже. Думаю с озелением на их участках тоже все хорошо. А что с проспектом, им параллельно, они-то за городом в большинстве своем проживают.

На Вересаева у здания администрации Советского района загнулись все взрослые сосны. Так и стоят сухие, мертвые деревья перед самым входом в администрацию. А из вазонов торчат одуванчики. Вот и показатель нашей администрации. Если уж они свою территорию у здания в таком виде содержат, то что говорить о районе!

По словам Татьяны Матвеевой, у городской администрации есть план озеленения Тулы и  ухода за деревьями. И что все работы по плану выполняются. Вот тут приведем дельное замечание одного из наших читателей:

- Нужно изменить систему финансирования комитета по благоустройству. Чтобы деньги шли не за конкретные работы – обрезка, покос или еще что-то, а за наличие здорового дерева. Например, у нас есть 100 деревьев. За их обслуживание специалисты получают 1 млн руб. Если через год от этой сотни остается 50, то и бюджет на фонд оплаты труда и зарплату руководителя должен быть в два раза меньше. Тогда чиновникам станет выгодно, чтобы деревья никуда не исчезали, чтобы их становилось больше и они были здоровыми.

А что касается кадров, то можно посмотреть не только на пример Москвы. В Краснодаре помощником мэра стал Александр Водяник, эколог, который знает, что такое зеленый каркас и как сделать озеленение в городе грамотным с точки зрения экологии. Когда Александр Водяник приезжал в Тулу в 2018 году на форум «Сообщество» и выступал на проектной сессий «Городское озеленение: гармония красоты и пользы», сотрудники управления по благоустройству Тулы во главе с Татьяной Матвеевой тихо ушли с сессии. 

В Калининграде в зоопарке работает инженер садово-паркового хозяйства Александр Матюха. Он проводит паспортизацию и мониторинг всех деревьев, кустарников, почвы — и заносит всю информацию на электронную карту (с фотографиями и привязкой к месту). По сути, он создает виртуальную экосистему и следит за изменениями: что появилось, что исчезло, что с листьями, что с корнями. Подобная система скоро появится в Ростове-на-Дону. Там посчитали деревья на улице, и в ближайшее время эта информация будет открыта для горожан. Для деревьев, как и для людей, лучшее лечение — профилактика.

Может, и нам уже пора также делать?


 

Сюжет: Варварское благоустройство
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Автор: Татьяна Алексеева
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