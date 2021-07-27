О «лысом» проспекте и кладбищенских вазонах: тулячка написала обращение к губернатору

В редакцию портала поступает много сообщений о трагической судьбе деревьев в Туле. Некоторые - просто крик души. Например, Светлана Шувалова (ник на Myslo Светлана Тульская) предложила написать открытое обращение к губернатору, потому что невозможно смотреть, как погибают деревья. А вазоны, установленные на места удаленных деревьев, по ее мнению - просто отсутствие вкуса и эстетики.

Постом на Myslo.ru Светлана не ограничилась, а написала открытое обращение к губернатору Тульской области Алексею Дюмину:

Уважаемый Алексей Геннадьевич!

Обращаюсь к Вам от лица многих неравнодушных жителей города-героя Тулы.

За последние годы наша Тула стала очень привлекательным городом, с огромным потенциалом, и в этом, несомненно, есть огромная Ваша заслуга. Казанская набережная, Музейный квартал, разнообразные общественные пространства - всё это работает на благоприятный имидж города, привлекает туристов и гостей. Однако, обращаю Ваше внимание на чудовищную ситуацию, которая сложилась в нашем городе с озеленением.

Если взглянуть на фотографии Тулы 20-30 лет назад, можно заметить огромное количество зелени на улицах нашего города.

Тополя, липы, каштаны, березы, яблони, большое количество кустарников, газоны – всё это, в многоуровневом комплексе, делало наш город привлекательным для проживания. Зеленым, свежим, чистым.

То, что сотворили с экосистемой нашего славного города за последние годы (простите за резкость!) – преступление. На улицах практически не осталось деревьев.

Городу методично отрезали зеленые «легкие». Огромное количество реагентов зимой, топорное кронирование, «идеи дизайнеров» - всё это превратило город в пустыню. Проспект Ленина, ул. Советская, Красноармейский проспект, другие центральные и второстепенные улицы города представляют собой сейчас каменные джунгли.

Многие горожане сравнивают улицы города с кладбищем - установленные на проспекте Ленина «вазоны» с цветами довершают сходство с городом мертвых. В глаза бросается отсутствие эстетики и художественного вкуса.

Цветы, во всем их многообразии, конечно же, прекрасны. Но цветы - это дополнение к чему-то бОльшему. Они не дают тень в жаркий день, не выделяют в необходимом количестве кислород, не задерживают пыль и вредные вещества. А взрослое дерево может поглощать до 150 кг CO2 в год. В условиях глобального потепления на Земле, деревья играют важную роль в смягчении последствий изменения климата. Особенно в городах с высоким уровнем загрязнения. Только деревья могут улучшить качество воздуха, что сделает город более здоровым для проживания.

Деревья задерживают воздушные потоки, уменьшая силу ветра.

Стратегически верное размещение деревьев в Туле может помочь охладить воздух от 2 до 20 градусов Цельсия, тем самым уменьшая эффект городского «теплового острова». Деревья помогают экономить энергию. Например, правильное размещение деревьев вокруг зданий может снизить потребность в кондиционировании воздуха на 40 процентов!

Проживание в непосредственной близости от городских зеленых насаждений улучшает физическое и психическое здоровье людей, что, в свою очередь, способствует увеличению продолжительности жизни горожан и улучшению ее качества.

Взрослые деревья регулируют поток воды, играют ключевую роль в предотвращении наводнений и снижении риска стихийных бедствий.

Город с хорошо спланированной и хорошо управляемой зеленой инфраструктурой становится более устойчивым и дружелюбным. На протяжении своей жизни деревья обеспечивают выгоды в 2-3 раза больше, чем инвестиции в посадку и уход за ними.

Алексей Геннадьевич! Я прошу помощи у Вас. Исправить ситуацию очень сложно, но еще возможно. Да, справиться с этой бедой смогут только высококвалифицированные специалисты – экологи, дендрологи, ландшафтные дизайнеры. Если в Туле не осталось специалистов такого высокого уровня, необходимо без стеснений обратиться к опыту других городов, где ситуация с озеленением лучше. Необходимо не тратиться каждый сезон на посадку цветов, а сажать большемеры, саженцы, которым от 10 лет. Это выйдет экономичнее, а пользы принесет несоизмеримо больше. Да, это дело не одного года, необходимо поддерживать деревья в процессе их роста. Да, это потребует привлечения дополнительных финансовых средств и на работу специалистов, и на приобретение посадочного материала. Но на благое дело нельзя жалеть ни средств, ни труда.

Давайте все вместе оставим о себе память на этой земле в виде прекрасного и зеленого города, в котором хочется гулять, растить детей, любоваться свежей зеленью, дышать полной грудью. Города, в котором хочется просто ЖИТЬ.



С уважением, Светлана Шувалова (Светлана Тульская, Myslo)

Напомним, что «Слобода» неоднократно писала, что в Туле гибнут деревья. Весной 2017 года мы искали ответ на вопрос «Почему не распускаются деревья на проспекте Ленина в Туле?». Осенью 2018 года нашли, наконец, ответ на этот вопрос и предложили выход из ситуации вместе с экспертами — «Тула без деревьев: Городу нужны специалисты-дендрологи!»

Но что-то пошло не так. Всего за два десятка лет главная улица фактически лишилась деревьев. И не только она.

Тула. 2003 г. Фото Андрея Лыженкова

Тула, 2021 год. Фото Алексея Пирязева.

А ведь могло быть и так:

Париж, Елисейские Поля.

Москва, Тверская

Может быть, сейчас все получится как надо?