Коммунальную аварию в Пролетарском округе ликвидировали

Фото Алексея Пирязева и очевидца.

29 января в Пролетарском округе Тулы снова произошло ЧП — второй раз за месяц жители района остались без воды. Неужели снова поселок Молодежный «отличился»? Так и есть, в администрации города подтвердили : произошло повреждение водовода, осуществляющего забор воды от Медвенско-Осетровского водозабора. То есть буквально там же, где авария была чуть более трех недель назад.

На место происшествия выехали специалисты ОАО «Тулагорводоканал». По поручению губернатора Тульской области Алексея Дюмина был сформирован оперативный штаб

– Необходимо максимально оперативно ликвидировать последствия аварии и восстановить водоснабжение в домах в полном объеме, — поставил задачу глава региона.

На месте происшествия находились начальник Главного управления МЧС России по Тульской области полковник внутренней службы Владимир Кий, начальник МУ «ЦГЗСР Тулы» Николай Безруков, первый заместитель главы администрации города Тулы Владислав Галкин, министр строительства и ЖКХ Тульской области Элеонора Шевченко.

Для жителей организовали бесплатную раздачу технической воды . Еще с 21.00 пролетарцы могли пополнить свои запасы. А питьевую воду людям начали раздавать в понедельник, 30 января, с 9 утра.

На оперативном совещании первый заместитель главы администрации Тулы Владислав Галкин назвал предварительную причину коммунальной аварии — подвижка грунта.

– В течение всей ночи на месте происшествия продолжались аварийно-восстановительные мероприятия. В результате действий оперативного штаба и всех задействованных организаций была обнаружена зона повреждения водопроводной трубы диаметром 900 мм. На месте порыва произведен монтаж нового стального участка водопровода.

Начальник управления образования Татьяна Золотова сообщила, что все учебные учреждения работали в штатном режиме.

– Ночью был организован подвоз технической и питьевой воды. Питанием школы и детсады обеспечены.

К двум часам дня 30 января стало известно, что аварийный участок водовода в Пролетарском округе восстановлен и началось заполнение системы водоснабжения водой. В дома жителей вода стала поступать поэтапно.

– Вы должны отдавать себе отчет в том, что слово — не воробей. Прошу к своим оценкам и комментариям относиться более внимательно. «Рядовых» аварий не бывает. И это не просто «дискомфорт».

Но действительно, с таким износом коммунальной инфраструктуры (по разным данным, от 80 до 100%) такие случаи и впрямь могут стать вполне себе обычными явлениями.

По информации Myslo, новая коммунальная авария произошла из-за размыва грунта.