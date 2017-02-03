В посёлке Молодёжный ремонтируют трубопровод

Фото очевидца

По информации Myslo, работы ведутся до сих пор.

Напомним, 29 января повреждение водовода, осуществляющего забор воды от Медвенско-Осетровского водозабора, оставило без водоснабжения весь Пролетарский округ Тулы. Причиной аварии стала подвижка грунта. Застройщик высыпал на месте предыдущего порыва трубы кучу песка и устроил стоянку большегрузов.

В пятницу 3 февраля проводятся монтажные работы трубопровода, в связи с чем в Пролетарском районе может быть понижено давление воды. По информации Myslo, ремонт идёт до сих пор.