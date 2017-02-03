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В посёлке Молодёжный ремонтируют трубопровод
Фото очевидца

В посёлке Молодёжный ремонтируют трубопровод

По информации Myslo, работы ведутся до сих пор.

Напомним, 29 января повреждение водовода, осуществляющего забор воды от Медвенско-Осетровского водозабора, оставило без водоснабжения весь Пролетарский округ Тулы. Причиной аварии стала подвижка грунта. Застройщик высыпал на месте предыдущего порыва трубы кучу песка и устроил стоянку большегрузов. 

В пятницу 3 февраля проводятся монтажные работы трубопровода, в связи с чем в Пролетарском районе  может быть понижено давление воды. По информации Myslo, ремонт идёт до сих пор. 

Сюжет: Вторая за январь коммунальная авария в Пролетарском округе
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Автор: Ирина Суркова, сегодня, в 22:16 0
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