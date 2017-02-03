Фото очевидца
В посёлке Молодёжный ремонтируют трубопровод
По информации Myslo, работы ведутся до сих пор.
Напомним, 29 января повреждение водовода, осуществляющего забор воды от Медвенско-Осетровского водозабора, оставило без водоснабжения весь Пролетарский округ Тулы. Причиной аварии стала подвижка грунта. Застройщик высыпал на месте предыдущего порыва трубы кучу песка и устроил стоянку большегрузов.
В пятницу 3 февраля проводятся монтажные работы трубопровода, в связи с чем в Пролетарском районе может быть понижено давление воды. По информации Myslo, ремонт идёт до сих пор.
31 января, в 17:16, 58 2190 4
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