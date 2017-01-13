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Алексей Дюмин поблагодарил ликвидаторов коммунальной аварии в Пролетарском районе
Фото Алексея Пирязева.

Алексей Дюмин поблагодарил ликвидаторов коммунальной аварии в Пролетарском районе

Благодарности и ценные подарки получили сотрудники АО «Тулгорводоканал», ГКУ ТО «Жилкомреформа» и МЧС России по Тульской области.

13 января губернатор Тульской области Алексей Дюмин вручил благодарности участникам ликвидации коммунальной аварии, которая произошла 5 января в Пролетарском округе.
 
 
- Все службы, которые были задействованы в ликвидации последствий аварии в Пролетарском районе, работали слаженно и быстро. Я понимаю, в каких непростых условиях вам пришлось работать. Сегодня я вас собрал, чтобы сказать спасибо. Я понимаю, что таких аварий у нас не должно быть. Но она произошла, и благодаря вам жители 624 домов смогли проводить праздничные выходные в комфортных условиях, — сказал Алексей Дюмин.
 
19 участников ликвидации аварии получили благодарность губернатора Тульской области и ценные подарки.
 
 
Среди награждённых: сотрудники АО «Тулгорводоканал», ГКУ ТО «Жилкомреформа», генеральный директор ООО «Ключ здоровья» и сотрудники МЧС.
 
 
- Мы узнали об аварии в районе 16 часов. Я сам лично выехал на место, стал организовывать бригаду: сварщиков, технику. Всего в ликвидации участвовало больше 30 сотрудников, — говорит начальник службы водопровода и канализации АО «Тулгорводоканал» Тимофей Федотов. — Была и привлеченная техника — экскаватор, предоставленный строительной организацией, автокран с манипулятором. Глубина залегания трубопровода не позволила работать той технике, которая у нас есть. Таких крупных аварий в нашем городе не было давно. Но наши сотрудники отнеслись к проблеме с пониманием, выполнили свою работу быстро и качественно. Им приятно, что их труд оценил губернатор.
 
 
- На аварию нас вызвали в праздники. Я отдыхал дома, а тут позвонили и сообщили такое! Конечно, мы сразу же вышли на работу. На месте аварии провел девять часов, сделал все, что было в моих силах. Мне приятно, что губернатор оценил нашу работу, — рассказал электрогазосварщик АО «Тулгорводоканал» Александр Муравьев.
 
Напомним, 5 января, в 17 часов на магистральном водопроводе возле поселка Молодежный произошел прорыв, 624 дома остались без воды. Это 20 300 туляков. По данному инциденту проводит проверку прокуратура.
 
Одной из причин повреждения указанного водопровода послужило ненадлежащее его содержание АО «Тулагорводоканал». Для устранения нарушений прокурором Тулы 9 января внесено представление директору АО «Тулагорводоканал».
 

В настоящее время по факту аварии прокурорская проверка продолжается. Также проверку по факту повреждения водопровода проводит отдел полиции «Ленинский».

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Алексей Дюмин наградил ликвидатором аварии в Пролетарском районе, Фото: 1
Алексей Дюмин наградил ликвидатором аварии в Пролетарском районе, Фото: 2
Алексей Дюмин наградил ликвидатором аварии в Пролетарском районе, Фото: 3
Алексей Дюмин наградил ликвидатором аварии в Пролетарском районе, Фото: 4
Алексей Дюмин наградил ликвидатором аварии в Пролетарском районе, Фото: 5
Алексей Дюмин наградил ликвидатором аварии в Пролетарском районе, Фото: 6
Алексей Дюмин наградил ликвидатором аварии в Пролетарском районе, Фото: 7
Алексей Дюмин наградил ликвидатором аварии в Пролетарском районе, Фото: 8
Алексей Дюмин наградил ликвидатором аварии в Пролетарском районе, Фото: 9
Алексей Дюмин наградил ликвидатором аварии в Пролетарском районе, Фото: 10
Алексей Дюмин наградил ликвидатором аварии в Пролетарском районе, Фото: 11
Алексей Дюмин наградил ликвидатором аварии в Пролетарском районе, Фото: 12
Алексей Дюмин наградил ликвидатором аварии в Пролетарском районе, Фото: 13
Алексей Дюмин наградил ликвидатором аварии в Пролетарском районе, Фото: 14
Алексей Дюмин наградил ликвидатором аварии в Пролетарском районе, Фото: 15
Алексей Дюмин наградил ликвидатором аварии в Пролетарском районе, Фото: 16
Алексей Дюмин наградил ликвидатором аварии в Пролетарском районе, Фото: 17
Алексей Дюмин наградил ликвидатором аварии в Пролетарском районе, Фото: 18
Алексей Дюмин наградил ликвидатором аварии в Пролетарском районе, Фото: 19
Алексей Дюмин наградил ликвидатором аварии в Пролетарском районе, Фото: 20
Алексей Дюмин наградил ликвидатором аварии в Пролетарском районе, Фото: 21
Алексей Дюмин наградил ликвидатором аварии в Пролетарском районе, Фото: 22
Алексей Дюмин наградил ликвидатором аварии в Пролетарском районе, Фото: 23
Алексей Дюмин наградил ликвидатором аварии в Пролетарском районе, Фото: 24
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Сюжет: Авария на водопроводе Пролетарского района
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