Техническую воду для жителей Пролетарского округа будут раздавать 29 января с 21.00

Фото Алексея Пирязева.

А питьевую - 30 января с 9.00.

Появилась уточненная информация от пресс-службы администрации Тулы. Для жителей Пролетарского округа техническую воду будут раздавать уже сегодня, 29 января, с 21.00 по следующим адресам:

ДК «Комбайностроителей»: ул. Кутузова, д. 13;

ДК «Металлургов»: ул. Металлургов, д. 22;

ТЦ «Лагуна»: ул. Кирова, д. 23-а;

ТЦ «Континент»: ул. Вильямса, д. 32;

Фабрика «Мелодия»: ул. 5-Криволученская д.3.

30 января с 9.00 будет бесплатно раздаваться питьевая вода в пунктах розлива воды «Ключ здоровья» (кроме автоматических киосков).

Напомним, сегодня, 29 января, произошло повреждение водовода, осуществляющего забор воды от Медвенско-Осетровского водозабора.

На данный момент аварию устраняют специалисты ОАО «Тулагорводоканал». Работы будут вестись в круглосуточном режиме до полного восстановления водоснабжения.

По словам министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области Элеоноры Шевченко, в настоящее время техника приступили к земляным работам для определения очага порыва.