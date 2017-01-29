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Техническую воду для жителей Пролетарского округа будут раздавать 29 января с 21.00
Фото Алексея Пирязева.

Техническую воду для жителей Пролетарского округа будут раздавать 29 января с 21.00

А питьевую - 30 января с 9.00.

Появилась уточненная информация от пресс-службы администрации Тулы. Для жителей Пролетарского округа техническую воду будут раздавать уже сегодня, 29 января, с 21.00 по следующим адресам:

  • ДК «Комбайностроителей»: ул. Кутузова, д. 13;
  • ДК «Металлургов»: ул. Металлургов, д. 22;
  • ТЦ «Лагуна»: ул. Кирова, д. 23-а;
  • ТЦ «Континент»: ул. Вильямса, д. 32;
  • Фабрика «Мелодия»: ул. 5-Криволученская д.3.

30 января с 9.00 будет бесплатно раздаваться питьевая вода в пунктах розлива воды «Ключ здоровья» (кроме автоматических киосков).

Напомним, сегодня, 29 января, произошло повреждение водовода, осуществляющего забор воды от Медвенско-Осетровского водозабора.

На данный момент аварию устраняют специалисты ОАО «Тулагорводоканал». Работы будут вестись в круглосуточном режиме до полного восстановления водоснабжения.

По словам министра строительства  и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области Элеоноры Шевченко, в настоящее время техника приступили к земляным работам для определения очага порыва. 

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Вторая коммунальная авария в Пролетарском округе, Фото: 1
Вторая коммунальная авария в Пролетарском округе, Фото: 2
Вторая коммунальная авария в Пролетарском округе, Фото: 3
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Вторая коммунальная авария в Пролетарском округе, Фото: 5
Вторая коммунальная авария в Пролетарском округе, Фото: 6
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Сюжет: Вторая за январь коммунальная авария в Пролетарском округе
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