Место коммунальной аварии в Пролетарском округе Тулы могут взять под охрану

Фото Алексея Пирязева.

Такое предложение на оперативном совещании правительства Тульской области озвучил представитель региональной прокуратуры.

Аварию на водоводе в Пролетарском округе Тулы сегодня обсудили участники оперативного совещания правительства региона.

По словам директора «Тулагорводоканала», причиной аварии стала подвижка грунта. Застройщик высыпал на месте предыдущего порыва трубопровода кучу песка и устроил стоянку большегрузов.

В связи с этим прокуратура Тульской области выступила с предложением определить в этом месте границу охранной зоны и установить правила ее использования.

Губернатор Алексей Дюмин в заключении подчеркнул, что виновник аварии должен быть наказан.