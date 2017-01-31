Фото Алексея Пирязева.
Место коммунальной аварии в Пролетарском округе Тулы могут взять под охрану
Такое предложение на оперативном совещании правительства Тульской области озвучил представитель региональной прокуратуры.
Аварию на водоводе в Пролетарском округе Тулы сегодня обсудили участники оперативного совещания правительства региона.
По словам директора «Тулагорводоканала», причиной аварии стала подвижка грунта. Застройщик высыпал на месте предыдущего порыва трубопровода кучу песка и устроил стоянку большегрузов.
В связи с этим прокуратура Тульской области выступила с предложением определить в этом месте границу охранной зоны и установить правила ее использования.
Губернатор Алексей Дюмин в заключении подчеркнул, что виновник аварии должен быть наказан.
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