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ЧП в Пролетарском округе: в дома жителей начала поступать вода
Фото с места происшествия. Фото Алексея Пирязева.

ЧП в Пролетарском округе: в дома жителей начала поступать вода

На месте аварии водовода завершены сварочные работы.

Аварийный участок водовода в Пролетарском округе восстановлен. Как сообщает пресс-служба администрации Тулы, в настоящее время началось заполнение системы водоснабжения водой.

В дома жителей вода будет поступать поэтапно.

На месте аварии водовода завершены сварочные работы. Произведен монтаж нового стального участка водопровода. 

Напомним, 29 января произошло повреждение водовода, осуществляющего забор воды от Медвенско-Осетровского водозабора. Второй раз за месяц жители Пролетарского округа остались без воды. С вечера специалисты ОАО «Тулагорводоканал» устраняют коммунальную аварию. По поручению губернатора Алексея Дюмина был сформирован оперативный штаб. Предварительная причина аварии — подвижка грунта.

30 января с 9.00 для жителей Пролетарского округа питьевая вода бесплатно раздается в пунктах розлива воды «Ключ здоровья» (кроме автоматических киосков).
 

Напомним, ранее также стало известно, что прокуратура начала проверку по факту данной коммунальной аварии.

Сюжет: Вторая за январь коммунальная авария в Пролетарском округе
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