30 января жителям Пролетарского округа будут раздавать питьевую воду

Фото: Lexus650.

Техническую воду можно бесплатно получить с 7 утра.

Завтра, 30 января, в Пролетарском округе местным жителям будет раздаваться вода.

С 7.00 техническую воду бесплатно можно получить по следующим адресам:

ул. Кутузова, 13;

ул. Металлургов, 22;

ул. Кирова, 23а;

ул. Вильямса, 32;

ул. 5-я Криволученская,3.

С 9.00 питьевая вода будет бесплатно раздаваться в пунктах розлива воды «Ключ здоровья» (кроме автоматических киосков).

Напомним, сегодня, 29 января, произошло повреждение водовода, осуществляющего забор воды от Медвенско-Осетровского водозабора.

На данный момент аварию устраняют специалисты ОАО «Тулагорводоканал». Работы будут вестись в круглосуточном режиме до полного восстановления водоснабжения.

На месте происшествия находятся начальник Главного управления МЧС России по Тульской области полковник внутренней службы Владимир Кий, начальник МУ «ЦГЗСР г.Тулы» Николай Безруков, первый заместитель главы администрации города Тулы Владислав Галкин, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области Элеонора Шевченко.

Для ликвидации последствий происшествия привлекается 27 человек и 11 единиц техники.

«Необходимо максимально оперативно ликвидировать последствия аварии и восстановить водоснабжение в домах в полном объеме», - поставил задачу губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Элеонора Шевченко сообщила, что в настоящее время техника приступили к земляным работам для определения очага порыва.

Напомним , что 5 января, в 17 часов на магистральном водопроводе возле поселка Молодежный произошел порыв, 624 дома остались без воды. Это 20 300 туляков. По данному инциденту провела проверку прокуратура.

Одной из причин повреждения указанного водопровода послужило ненадлежащее его содержание АО «Тулагорводоканал». Для устранения нарушений прокурором Тулы 9 января внесено представление директору АО «Тулагорводоканал».