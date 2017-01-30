В Туле пожарные спасли 5 человек из горящей девятиэтажки на улице Братьев Жабровых

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

Кроме того, пострадал 49-летний мужчина. Он отравился угарным газом.

30 января в 13.27 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» сообщили о пожаре в двухкомнатной квартире на шестом этаже девятиэтажного жилого дома, расположенного по адресу Тула, ул. Братьев Жабровых, д. 5.

На место происшествия незамедлительно выехали пожарные расчеты ПСЧ-1, ПСЧ-2, ПСЧ-4, ПСЧ-11 и автолестница для работы на верхних этажах здания. Пожарные приехали через пять минут. В 13.35 огонь был ликвидирован.

При пожаре пострадал 49-летний мужчина. Он отравился угарным газом.

Кроме того, из горящего дома пожарные спасли пять человек, в том числе одного ребенка.

В результате происшествия в комнате размером 3×4 сгорели мебель и постельные принадлежности. Причина пожара устанавливается. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Тульской области.