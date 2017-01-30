Фото Алексея Пирязева.
Названа предварительная причина коммунальной аварии в Пролетарском округе Тулы
Об этом рассказал первый заместитель главы администрации Тулы Владислав Галкин.
Напомним, 29 января произошло повреждение водовода, осуществляющего забор воды от Медвенско-Осетровского водозабора. Второй раз за месяц жители Пролетарского округа остались без воды. С вечера специалисты ОАО «Тулагорводоканал» устраняют коммунальную аварию. По поручению губернатора Алексея Дюмина был сформирован оперативный штаб.
Как сообщил первый заместитель главы администрации Тулы Владислав Галкин, на данный момент на месте работают 11 единиц техники и 21 человек. Труба 900 мм заменена. Задача: восстановить водоснабжение в полном объеме.
Предварительная причина аварии — подвижка грунта.
Известно, что накануне происшествия земляные работы в этом месте не проводились. По словам Галкина, после выяснения причин будут предприняты меры по исключению подобных происшествий в дальнейшем. На данный момент 11 объектов в округе – без горячей воды.
Начальник управления образования Татьяна Золотова сообщила, что все учебные учреждения работают в штатом режиме.
– Ночью был организован подвоз технической и питьевой воды. Питанием школы и детсады обеспечены. Завтраки уже готовы, сейчас готовятся обеды.
При возникновении каких-либо вопросов рекомендовано обращаться к руководству учебного учреждения либо учредителю — в управление образованием 31-00-45.
30 января с 9.00 для жителей Пролетарского округа питьевая вода бесплатно раздается в пунктах розлива воды «Ключ здоровья» (кроме автоматических киосков).
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