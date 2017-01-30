Прокуратура начала проверку по факту ЧП в Пролетарском округе

Фото Алексея Пирязева.

Напомним, что первый заместитель главы администрации Тулы Владислав Галкин назвал предварительную причину коммунальной аварии.

29 января в 16.39 в прокуратуру Ленинского района из ЕДДС поступило сообщение об аварии на водоводе, осуществляющем забор воды от Медвенско-Осетровского водозабора. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

На место происшествия выехал прокурор. Установлено, что в период с 13.45 до 16.37 возле поселка Молодежный в районе строящихся многоквартирных домов ЖК «Молодежный» произошел порыв водопроводной трубы диаметром 900 мм, в результате чего произошло понижение давления в сети водоснабжения в 624 домах, расположенных в Пролетарском районе.

По данному факту органами прокуратуры в настоящее время проводится проверка.

Вопрос восстановления функционирования водовода находится на контроле прокуратуры Ленинского района и области.

Напомним, что первый заместитель главы администрации Тулы Владислав Галкин назвал предварительную причину аварии. По его словам, это подвижка грунта.

30 января с 9.00 для жителей Пролетарского округа питьевая вода бесплатно раздается в пунктах розлива воды «Ключ здоровья» (кроме автоматических киосков).