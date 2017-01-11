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Прокуратура внесла представление «Водоканалу» за аварию в Пролетарском округе

Прокуратура внесла представление «Водоканалу» за аварию в Пролетарском округе

Прокурор Тульской области Александр Козлов принял участие в оперативном совещании, проведенном губернатором Алексеем Дюминым.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области, 10 января состоялось оперативное совещание, проводимое губернатором Тульской области Алексеем Дюминым. В работе совещания принял участие прокурор области Александр Козлов.

На совещании в числе рассмотренных вопросов состоялось обсуждение коммунальной аварии, которая произошла в Туле 5 января.

Напомним, в 17 часов на магистральном водопроводе возле поселка Молодежный произошел прорыв, 624 дома остались без воды. Это 20 300 туляков.

Прокурор Тульской области Александр Козлов сообщил, что по факту аварии проводится прокурорская проверка.

К настоящему времени проверкой установлено следующее.

В ходе проведения ООО «Ретер» работ по подключению многоквартирных домов жилого комплекса «Молодежный» к центральной канализации 5 января произошел порыв водопроводных труб диаметром 900 мм и канализационных диаметром 600 мм.

В результате было прекращено водоснабжение горбольницы №9, а также 624 домов Пролетарского округа на 15 улицах: Плеханова, Степанова, Марата, Кирова, Калинина, Ложевая, Епифанская, К. Маркса, Патронная, Декабристов, Гармонная, Замочная, Каракозова и др. В настоящее время водоснабжение восстановлено.

Одной из причин повреждения указанного водопровода послужило ненадлежащее его содержание АО «Тулагорводоканал».

Несмотря на неоднократные сообщения ООО «Ретер» с октября 2016 года о наличии течи в водопроводе, работниками АО «Тулагорводоканал» установлен хомут на поврежденном участке лишь в декабре 2016 года.

При проведении 5 января 2017 года земельных работ утечка была обнаружена повторно. В целях устранения нарушений прокурором Тулы 9 января внесено представление директору АО «Тулагорводоканал».

В настоящее время по факту аварии прокурорская проверка продолжается. Также проверку по факту повреждения водопровода проводит отдел полиции «Ленинский».

Результаты проверки взяты прокурором области на особый контроль.

Сюжет: Авария на водопроводе Пролетарского района
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