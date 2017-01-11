Алексей Дюмин поручил найти виновника коммунальной аварии в Туле
Также губернатор поблагодарил всех, кто участвовал в устранении аварии, отметив, что коммунальщики и администрация Тулы сработали оперативно.
Накануне, 10 января, прошло оперативное совещание губернатора Тульской области. В начале совещания Алексей Дюмин обратил внимание на коммунальную аварию, произошедшую в Туле 5 января.
«Коммунальные службы и администрация Тулы сработали оперативно. Я благодарю всех, кто принимал участие в устранении последствий аварии. Особые слова благодарности хочу выразить рабочим Тулгорводоканала и Жилкомреформы, которые непосредственно работали на месте происшествия», – отметил Алексей Дюмин.
Отметил губернатор и работу Юрия Андрианова и Сергея Егорова, заместителей губернатора, и главу регионального минстроя Элеонору Шевченко.
По поручению губернатора члены правительства Тульской области управляли процессом в ручном режиме.
Однако Алексей Дюмин указал, что руководители «должны отдавать себе отчет в том, что слово – не воробей», и попросил к своим оценкам и комментариям относиться более внимательно.
«Рядовых» аварий не бывает. И это не просто «дискомфорт». Впредь будьте корректными в своих высказываниях», – заметил Алексей Дюмин.
Глава тульской администрации Евгений Авилов доложил о ликвидации аварии. Сейчас вода поступает во все пострадавшие дома, а жалоб и звонков от жителей не поступало.
Кроме того, на совещании присутствовал прокурор Тульской области Александр Козлов, отметивший, что прокуратура по данной аварии проводит проверку.
«Необходимо разобраться в причине произошедшего. Виновник должен быть установлен и наказан», - отметил Алексей Дюмин.