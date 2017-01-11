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Алексей Дюмин поручил найти виновника коммунальной аварии в Туле
Фото предоставлено пресс-службой правительства ТО.

Алексей Дюмин поручил найти виновника коммунальной аварии в Туле

Также губернатор поблагодарил всех, кто участвовал в устранении аварии, отметив, что коммунальщики и администрация Тулы сработали оперативно.

Накануне, 10 января, прошло оперативное совещание губернатора Тульской области. В начале совещания Алексей Дюмин обратил внимание на коммунальную аварию, произошедшую в Туле 5 января. 

«Коммунальные службы и администрация Тулы сработали оперативно. Я благодарю всех, кто принимал участие в устранении последствий аварии. Особые слова благодарности хочу выразить рабочим Тулгорводоканала и Жилкомреформы, которые непосредственно работали на месте происшествия», – отметил Алексей Дюмин.

Отметил губернатор и работу Юрия Андрианова и Сергея Егорова, заместителей губернатора, и главу регионального минстроя Элеонору Шевченко.

По поручению губернатора члены правительства Тульской области управляли процессом в ручном режиме. 

Однако Алексей Дюмин указал, что руководители «должны отдавать себе отчет в том, что слово – не воробей», и попросил к своим оценкам и комментариям относиться более внимательно.

«Рядовых» аварий не бывает. И это не просто «дискомфорт». Впредь будьте корректными в своих высказываниях», – заметил Алексей Дюмин.

Глава тульской администрации Евгений Авилов доложил о ликвидации аварии. Сейчас вода поступает во все пострадавшие дома, а жалоб и звонков от жителей не поступало.

Кроме того, на совещании присутствовал прокурор Тульской области Александр Козлов, отметивший, что прокуратура по данной аварии проводит проверку. 

«Необходимо разобраться в причине произошедшего. Виновник должен быть установлен и наказан», - отметил Алексей Дюмин. 

Сюжет: Авария на водопроводе Пролетарского района
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Автор: Ирина Голубицкая, сегодня, в 12:02 +3
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