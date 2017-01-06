Элеонора Шевченко об аварии на водоводах: «Произошла рядовая ситуация»

«Ситуация находится полностью под контролем. Произошла рядовая ситуация — пыталась сделаться врезка в трубу для проведения водоснабжения для нового микрорайона. Однако в результате была повреждена труба магистрального водопровода. На сегодняшний момент все необходимые службы, необходимая техника находятся на месте, выработан определённый план мероприятий, которые будут полностью реализовываться.

Жители Пролетарского округа будут немного испытывать дискомфорт в части подачи холодной воды. С утра, если у нас не будет обеспечен необходимый объём воды, то будет поставлена техническая вода и будет организована питьевая вода. Что касается тепла, котельные у нас работают в штатном режиме, работают на подпитке, с теплом на сегодняшний момент проблем нет», — рассказала министр в интервью «ТелеТуле».

Когда именно будет устранена неисправность, Шевченко не уточнила.

- Сейчас труднодоступен овраг, в котором находится данная труба. Мы бы не спешили делать прогнозы. Всю ночь мы будем работать. Надеюсь, что к утру уже часть аварии у нас будет устранена, — добавила она.

Между тем, рядовой ситуацию считают не все.

- Рядовая ситуация- это плановый ремонт. А если дискомфорт жителей является обычным делом, это плохо! - высказался председатель ТРО «Опора России» Михаил Глухов.

Напомним, 5 января в Туле произошла авария, оставившая без воды 624 дома Пролетарского округа. Несогласованные работы проводились по заказу группы компаний «Аврора», осуществляющей строительство ЖК «Молодёжный». В результате проведения земляных работ произошло повреждение водоводов диаметром 600 мм и 900 мм, осуществляющих забор воды от Медвенско-Осетровского водозабора.