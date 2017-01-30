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Туляки требуют найти виновных в коммунальной аварии
Фото Алексея Пирязева.

Туляки требуют найти виновных в коммунальной аварии

Myslo побывал на раздаче воды и выяснил, что думают сами жители об этой ситуации.

Уже второй раз за январь жители Пролетарского округа Тулы оказался без воды. Напомним, вчера, 29 января произошло повреждение водовода, осуществляющего забор воды от Медвенско-Осетровского водозабора.

С вечера специалисты ОАО «Тулагорводоканал» устраняют коммунальную аварию. В течение всей ночи и всего утра на месте происшествия в поселке Молодежный продолжались аварийно-восстановительные мероприятия. 

Сегодня с 9.00 в округе начали раздавать питьевую и техническую воду в 13 стационарных киосках ОАО «Ключ здоровья» и одном мобильном пункте.

Myslo побывал на раздаче воды и выяснил, что думают сами жители об этой ситуации.

Стоит отметить, туляки в панику не впадают: нет диких очередей, а стоящие за водой люди мрачны, но спокойны. И основной вопрос, который волнует большинство из них после сроков подачи воды, – кто будет отвечать за эти аварии? Накажут ли реальных виновников?

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Очереди за водой в Пролетарском округе, Фото: 1
Очереди за водой в Пролетарском округе, Фото: 2
Очереди за водой в Пролетарском округе, Фото: 3
Очереди за водой в Пролетарском округе, Фото: 4
Очереди за водой в Пролетарском округе, Фото: 5
Очереди за водой в Пролетарском округе, Фото: 6
Очереди за водой в Пролетарском округе, Фото: 7
Очереди за водой в Пролетарском округе, Фото: 8
Очереди за водой в Пролетарском округе, Фото: 9
Очереди за водой в Пролетарском округе, Фото: 10
Очереди за водой в Пролетарском округе, Фото: 11
Очереди за водой в Пролетарском округе, Фото: 12
Очереди за водой в Пролетарском округе, Фото: 13
Очереди за водой в Пролетарском округе, Фото: 14
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Сюжет: Вторая за январь коммунальная авария в Пролетарском округе
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