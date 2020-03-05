«Чёрная пятница» в Myslo-кассе: подарки девушкам к 8 Марта

Лучший подарок к празднику – эмоции! Myslo-касса дарит тулякам скидки до 50% на концерты, вечеринки и спектакли. Торопитесь, количество билетов ограничено.

Только 6, 7, 8 и 9 марта вы можете купить билеты на нижеперечисленные спектакли, концерты и вечеринки по специальной цене. Скидки распространяются на все категории билетов, в том числе «партер» и VIP.

Советуем не затягивать с покупкой – акция продлится ровно трое суток. Начало акции 6 марта в 11.00.

Предложение действует только в точках продаж Myslo-кассы.

Специальные цены объявлены на следующие мероприятия:

Обед для грешников

6 марта в Городском концертном зале покажут премьеру комедии положений «Обед для грешников». Состоятельный бизнесмен выдает престарелую домработницу за свою супругу. чтобы добиться расположения начальника.

Новая цена

595 р. 700 р.

1190 р. 1400 р.

1530 р. 1800 р.

1700 р. 2000 р.

1870 р. 2200 р.

2125 р. 2500 р.

Лена Василек

Не пропустите концерт юбилейного тура Лены Василёк в вашем городе! Поэт, композитор, певица, автор хитов группы «Белый День» выступит 31 марта в Городском концертном зале.

Новая цена

595 р. 700 р.

680 р. 800 р.

850 р. 1000 р.

1020 р. 1200 р.

Леонид Борткевич

Поздравить тульских дам приедет золотой голос легендарного ансамбля «Песняры». 8 Марта Леонид Борткевич выступит в Городском концертном зале со своими легендарными песнями.

Новая цена

665 р. 700 р.

950 р. 1000 р.

760 р. 800 р.

1140 р. 1200 р.

1275 р. 1500 р.

1520 р. 1600 р.

Хабиб

29 марта в клубе Backstage выступит Хабиб, исполнитель собственных песен и акустических каверов.

Новая цена

Спецкатегория - билеты на трибунах 900 р. 1000 р.

Мэвл

6 марта в Concert Hall выступит талантливый певец МЭВЛ, автор таких хитов как «ПАТАМУШКА» и «ХОЛОДОК».

Новая цена

719 р. 899 р.

1599 р. 1999 р.

Dava

18 марта в клубе Backstage выступит российский хип-хоп и рэп-исполнитель, видео-блогер DAVA.

Новая цена

680 р. 800 р.

1020 р. 1200 р.

Жил-был волк

23 марта в Городском концертном зале Тулы покажут спектакль-мюзикл для детей «Жил-был Волк» по мотивам известного и любимого мультфильма.

Авторы называют свое творение мудрой сказкой и обещают, что зрители встретят на сцене не только старых героев, но и познакомятся с новыми.



Новая цена

400 р. 500 р.

480 р. 600 р.

560 р. 700 р.

640 р. 800 р.

720 р. 900 р.

800 р. 1000 р.

880 р. 1100 р.

960 р. 1200 р.

Не в свои сани не садись!

23 марта в Городском концертном зале покажут искрометную комедию по пьесе А. Н. Островского. Неповторимый спектакль яркого режиссёра современности Романа Самгина (любимого ученика Марка Захарова) и прекрасного художника-сценографа Ольги Шагалиной несёт настоящее ощущение праздника, в котором нет места отчаянию, а только любви, честности и справедливости!

Новая цена

800 р. 1000 р.

960 р. 1200 р.

1040 р. 1300 р.

1600 р. 2000 р.

1920 р. 2400 р.

2080 р. 2600 р.

2240 р. 2380 р.

Соседи

Спектакль добрый, смешной, трогательный, как фильм «Любовь и голуби» и телесериал «Сваты». Премьера пройдет 2 апреля в Городском концертном зале.

Новая цена

720 р. 900 р.

800 р. 1000 р.

960 р. 1200 р.

1120 р. 1400 р.

1200 р. 1500 р.

1360 р. 1700 р.

1520 р. 1900 р.

1680 р. 2100 р.

1840 р. 2300 р.

Станица Православная

Еще один казачий ансамбль приезжает в Тулу 25 апреля. Казачий ансамбль песни и пляски «Станица Православная» — яркий и молодой коллектив, который уже зарекомендовал себя на всероссийском и международном уровне. Звучание старинных, прадедовских мотивов искусно сочетается с современной эстрадной обработкой, что позволяет приблизить народную песню к широкой аудитории. Концерт пройдет в Городском концертном зале.

Новая цена

480 р. 600 р .

560 р. 700 р.

640 р. 800 р.

720 р. 900 р.

800 р. 1000 р.

Экс-ББ

15 марта на сцене Тульского областного цента молодежи выступит музыкально-пародийная группа «Экс-ББ». В этом году шоу отмечает 30-летний юбилей. Артисты порадуют зрителей старыми и новыми номерами эскцентрики и пародиями на звезд нашей эстрады!

Новая цена

350 р. 700 р.

400 р. 800 р .

450 р. 900 р.

500 р. 1000 р.

550 р. 1100 р.

600 р. 1200 р.

650 р. 1300 р.

750 р. 1500р.

Адреса точек продаж для покупки бумажных билетов

Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp

Пн.-сб.: 10.00−18.00



Вс.: выходной

Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»

Пн.-сб.: 10.00−20.00



Вс.: выходной

Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы»

Пн.-пт.: 9.00−18.00



Сб.-вс.: выходной

Тула, ул. Ложевая, 125-а, к. 1, ТЦ «Пролетарский», 2-й этаж, магазин N1PRINT, 271 бутик (сразу после лестницы).

Пн.-сб.: 10.00−20.00,



Вс.: 10.00−19.00