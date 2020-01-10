Казачий ансамбль «Станица Православная»

По независящим от Myslo-кассы причинам концерт переносится с 10 ноября на 16 марта. Все купленные билеты ранее действительны.

В Городском концертном зале выступит Казачий ансамбль песни и пляски «Станица Православная» — яркий и молодой коллектив, который уже зарекомендовал себя на всероссийском и международном уровне. «Станица Православная» уже заслужила признание зрителей за профессионализм, яркость, душевную манеру исполнения.

Выступление ансамбля — всегда яркое и впечатляющее действо. Звучание старинных, прадедовских мотивов искусно сочетается с современной эстрадной обработкой, что позволяет приблизить народную песню к широкой аудитории.

Состав ансамбля является единой семьей в создании удивительной самобытной атмосферы с казачьим задором ! Участники коллектива молодые, творческие личности! Подметим, что участники ансамбля имеют прямое отношение к казачеству, т.к. являются казаками не только на сцене, но и в жизни.

Ансамбль песни и пляски «Станица Православная» лауреаты различных всероссийских и международных конкурсов. В настоящее время Ансамбль является ярчайшим представителем культуры казачества в своей области. Артисты ансамбля настолько проникаются душой, что заставляют невольно прочувствовать всю глубину песни. необыкновенный кураж и мощная энергетика артистов не оставляют равнодушными своих зрителей! В итоге буквально каждую композицию зрители провожают криками «Любо»!

Если Вы еще не успели побывать на концерте казачьего ансамбля «Станица Православная», то у Вас есть возможность получить удивительное ощущение от прикосновения к песенному наследию казачества и получить незабываемые впечатления!