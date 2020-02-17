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Хабиб

Хабиб

По независящим от Myslo-кассы причинам концерт перенесен с 29 марта на 16 мая. Все купленные ранее билеты действительны.

В клубе Backstage выступит финалист шоу «Песни на ТНТ», автор и исполнитель собственных песен Хабиб. Музыкант прославился благодаря своим хитам «Эйя», «Шантай «, «Маяки» и др.

 

Где и когда?
Backstage club
Тула, г. Тула, ул. Демидовская, д. 179.
16 мая 2020, суббота
19:00
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Касса
Сергей Пенкин
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29 октября, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1000-2500 ₽
Мари Краймбрери
Купить билет
6 июня, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 2000-2500 ₽
Романтики романса: Ольга Невская и Сергей Петрищев
Купить билет
20 ноября, пятница 18:30
Дом Дворянского собрания
 ₽  Билеты: 600 ₽
Кошки в городе
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31 октября, суббота 12:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 600-1500 ₽
Нейромонах Феофан
Купить билет
10 октября, суббота 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1200 ₽
Lumen
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7 июня, воскресенье 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1400 ₽
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