По независящим от Myslo-кассы причинам концерт перенесен с 29 марта на 16 мая. Все купленные ранее билеты действительны.

В клубе Backstage выступит финалист шоу «Песни на ТНТ», автор и исполнитель собственных песен Хабиб. Музыкант прославился благодаря своим хитам «Эйя», «Шантай «, «Маяки» и др.