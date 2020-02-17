Хабиб
По независящим от Myslo-кассы причинам концерт перенесен с 29 марта на 16 мая. Все купленные ранее билеты действительны.
В клубе Backstage выступит финалист шоу «Песни на ТНТ», автор и исполнитель собственных песен Хабиб. Музыкант прославился благодаря своим хитам «Эйя», «Шантай «, «Маяки» и др.
Где и когда?
Тула, г. Тула, ул. Демидовская, д. 179.
16 мая 2020, суббота
19:00
29 октября, четверг 19:00
₽ Билеты: 1000-2500 ₽
6 июня, суббота 20:00
₽ Билеты: 2000-2500 ₽
20 ноября, пятница 18:30
₽ Билеты: 600 ₽
31 октября, суббота 12:00
₽ Билеты: 600-1500 ₽
10 октября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1200 ₽
7 июня, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 1400 ₽