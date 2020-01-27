4 марта в клубе Backstage выступит российский хип-хоп и рэп-исполнитель, видео-блогер DAVA.

По независящим от Myslo-кассы причинам концерт DAVA отменён.



У артиста миллионная армия фанатов по России и СНГ. После стремительного взлета на Олимп российского шоу-бизнеса, DAVA является одним из самых обсуждаемых музыкантов. Простые и понятные тексты в хип-хопе новой волны «зашли» от Давида не только ценителям жанра, но и всей молодёжи. «Ранила», «Кислород», «Танцуй, как пчела» и другие треки будут звучать на его концерте в Туле.

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