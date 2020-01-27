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DAVA

DAVA

4 марта в клубе Backstage выступит российский хип-хоп и рэп-исполнитель, видео-блогер DAVA.

По независящим от Myslo-кассы причинам концерт DAVA отменён.


У артиста миллионная армия фанатов по России и СНГ. После стремительного взлета на Олимп российского шоу-бизнеса, DAVA является одним из самых обсуждаемых музыкантов. Простые и понятные тексты в хип-хопе новой волны «зашли» от Давида не только ценителям жанра, но и всей молодёжи. «Ранила», «Кислород», «Танцуй, как пчела» и другие треки будут звучать на его концерте в Туле.

Не пропустите масштабное событие грядущего октября!

Где и когда?
Backstage club
Тула, Тула, ул. Набережная Дрейера, 54.
4 марта 2022, пятница
20:00
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Касса
Любимая женщина Дон Жуана
Купить билет
9 октября, воскресенье 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1300-2600 ₽
Пилот
Купить билет
13 апреля, среда 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1500 ₽
ГУДТАЙМС
Купить билет
7 марта, понедельник 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Звезды Дискотек 90-х. Новогодний огонек
Купить билет
1 декабря, четверг 20:00
Арсенал, Манеж
 ₽  Билеты: 800-2000 ₽
Сказки Чёрного Города
Купить билет
10 апреля, воскресенье 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 800-1100 ₽
Меги Гогитидзе
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15 марта, вторник 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 900 ₽
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