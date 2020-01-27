DAVA
4 марта в клубе Backstage выступит российский хип-хоп и рэп-исполнитель, видео-блогер DAVA.
По независящим от Myslo-кассы причинам концерт DAVA отменён.
У артиста миллионная армия фанатов по России и СНГ. После стремительного взлета на Олимп российского шоу-бизнеса, DAVA является одним из самых обсуждаемых музыкантов. Простые и понятные тексты в хип-хопе новой волны «зашли» от Давида не только ценителям жанра, но и всей молодёжи. «Ранила», «Кислород», «Танцуй, как пчела» и другие треки будут звучать на его концерте в Туле.
Не пропустите масштабное событие грядущего октября!
Где и когда?
Тула, Тула, ул. Набережная Дрейера, 54.
4 марта 2022, пятница
20:00
9 октября, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1300-2600 ₽
13 апреля, среда 20:00
₽ Билеты: 1500 ₽
7 марта, понедельник 20:00
₽ Билеты: 1000 ₽
1 декабря, четверг 20:00
₽ Билеты: 800-2000 ₽
10 апреля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 800-1100 ₽
15 марта, вторник 20:00
₽ Билеты: 900 ₽