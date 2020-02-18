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Экс-ББ

Экс-ББ

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На сцене Тульского областного цента молодежи выступит музыкально- пародийная группа «Экс-ББ». В этом году шоу отмечает 30-летний юбилей.

Жанр сценической работы группы можно отнести к пародиям, однако выступления группы несут в себе настоящую самобытность и зритель видит в их пародиях достаточно больше разнообразия.

В своих выступлениях артисты не ставят задачу копировать или имитировать кого-либо, они находят различные ситуации из современной жизни общества и представляют их зрителю в юмористическом ключе.

Артисты активно используют самоиронию, пародируют деятелей искусств и художественных персонажей прошлого, которые в сценических номерах попадают в современность и обитают в реалиях наших дней,
 при этом герои повествования сами себя пародистами не считают.

Но в 2007 году Вадима Сорокина не стало (из-за тяжелой болезни) и вскоре группа разделилась на две разные группы и обе продолжали гастролировать. А в 2012 году старые участники группы вновь объединились и далее порадуют зрителей старыми и новыми номерами эскцентрики и
 пародиями на звезд нашей эстрады!

 

Группа появилась в Москве в 1989 г. и называлась вначале «Экс-Бим Бом» (отдельно от пародийной группы «Бим-Бом»). Первый состав группы - Гия Гагуа, Александр Озеров, Александр Калинин и Вадим Сорокин. постоянные участники всех юмористических телепрограмм. С годами сами звезды не только привыкли к группе, но и сами стали приглашать в свои программы с пародиями на них (Эдита Пьеха, Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Надежда Кадышева, Борис Моисеев и другие звезды).


 

Где и когда?
Тульский областной центр молодёжи (бывший ДКЖ)
15 марта 2020, воскресенье
17:00
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Касса
Романтики романса: Ольга Невская и Сергей Петрищев
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3 апреля, пятница 18:30
Дом Дворянского собрания
 ₽  Билеты: 600 ₽
ППР (Пионерлагерь Пыльная Радуга)
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23 мая, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 1000-1800 ₽
Stonehand
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27 марта, пятница 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500-800 ₽
Nagart
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17 апреля, пятница 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 500 ₽
ПЯТЕRО: «NanoAcappella. Лучшее»
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26 марта, четверг 19:00
Тульский областной центр молодёжи (бывший ДКЖ)
 ₽  Билеты: 500-1000 ₽
Калевала
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25 апреля, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500-1200 ₽
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