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На сцене Тульского областного цента молодежи выступит музыкально- пародийная группа «Экс-ББ». В этом году шоу отмечает 30-летний юбилей.

Жанр сценической работы группы можно отнести к пародиям, однако выступления группы несут в себе настоящую самобытность и зритель видит в их пародиях достаточно больше разнообразия.

В своих выступлениях артисты не ставят задачу копировать или имитировать кого-либо, они находят различные ситуации из современной жизни общества и представляют их зрителю в юмористическом ключе.

Артисты активно используют самоиронию, пародируют деятелей искусств и художественных персонажей прошлого, которые в сценических номерах попадают в современность и обитают в реалиях наших дней,

при этом герои повествования сами себя пародистами не считают.



Но в 2007 году Вадима Сорокина не стало (из-за тяжелой болезни) и вскоре группа разделилась на две разные группы и обе продолжали гастролировать. А в 2012 году старые участники группы вновь объединились и далее порадуют зрителей старыми и новыми номерами эскцентрики и

пародиями на звезд нашей эстрады!

Группа появилась в Москве в 1989 г. и называлась вначале «Экс-Бим Бом» (отдельно от пародийной группы «Бим-Бом»). Первый состав группы - Гия Гагуа, Александр Озеров, Александр Калинин и Вадим Сорокин. постоянные участники всех юмористических телепрограмм. С годами сами звезды не только привыкли к группе, но и сами стали приглашать в свои программы с пародиями на них (Эдита Пьеха, Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Надежда Кадышева, Борис Моисеев и другие звезды).





