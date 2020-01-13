В Городском концертном зале покажут премьеру комедии положений «Обед для грешников».

По сюжету у молодого директора лондонского офиса транснациональной компании проблема. На переговоры приезжает его американский босс, придерживающийся весьма строгих моральных принципов: всех своих подчиненных, не живущих в законном браке, он увольняет без промедления.

Возлюбленная нашего героя, давно ожидавшая предложения руки и сердца, наотрез отказывается изображать супругу и со скандалом уходит. Кто-то должен сыграть роль жены, но даже у верной секретарши возникают непреодолимые препятствия, соглашается только домработница, которая чуть ли не в 2 раза старше по возрасту. Босс и его жена приходят в гости, и ничто не предвещает «провала», но внезапно возвращаются и раскаявшаяся подруга, и секретарь, решившие все-таки прийти на помощь.