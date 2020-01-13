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Обед для грешников

Обед для грешников

В Городском концертном зале покажут премьеру комедии положений «Обед для грешников».

К празднику 8 Марта на билеты действует скидка 15%.

По сюжету у молодого директора лондонского офиса транснациональной компании проблема. На переговоры приезжает его американский босс, придерживающийся весьма строгих моральных принципов: всех своих подчиненных, не живущих в законном браке, он увольняет без промедления.

Возлюбленная нашего героя, давно ожидавшая предложения руки и сердца, наотрез отказывается изображать супругу и со скандалом уходит. Кто-то должен сыграть роль жены, но даже у верной секретарши возникают непреодолимые препятствия, соглашается только домработница, которая чуть ли не в 2 раза старше по возрасту. Босс и его жена приходят в гости, и ничто не предвещает «провала», но внезапно возвращаются и раскаявшаяся подруга, и секретарь, решившие все-таки прийти на помощь.

 

Где и когда?
Городской концертный зал
Тула, улица Советская, 2
6 марта 2020, пятница
18:30
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Касса
Stonehand
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27 марта, пятница 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500-800 ₽
Любо. Братцы, жить!
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5 апреля, воскресенье 17:00
Тульский областной центр молодёжи (бывший ДКЖ)
 ₽  Билеты: 375-675 ₽
Трибьют-шоу «Биттлз»
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20 марта, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 600 ₽
Александр Домогаров
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19 марта, четверг 18:30
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
 ₽  Билеты: 2000-2500 ₽
Кошки в городе
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25 апреля, суббота 12:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 600-1500 ₽
Дайте два
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13 марта, пятница 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 400 ₽
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