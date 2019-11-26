афиша
афиша
Регистрация
Лена Василёк

Лена Василёк

По независящим от Myslo-кассы причинам концерт переносится с 31 марта на 27 октября. Все купленные ранее билеты действительны.

Если по каким-то причинам вы не сможете посетить концерт инструкция по возврату средств поступит на эл. почту.

В Городском концертном зале поэт, композитор, певица, автор хитов группы «Белый День» выступит Лена Василёк. Не пропустите концерт юбилейного тура певицы в вашем городе!

Известные песни в эстрадно-народном жанре прочно завоевали любовь своих слушателей, среди известных хитов Елены:

  • «Галина» (Живёт-живёт в этом доме Галина…),
  • «Деревенька» (В золочёной церкви нас с тобой венчали…),
  • «Мама» (Я приеду к тебе, моя мама!),
  • «Свекровушка» (Мы с тобою, как подружки…),
  • «Именинница» (Не будем мы звать тебя по отчеству) и многие другие

Выступления Лены Василёк — это удивительно эмоциональное красочное действие, в котором песни гармонично переплетаются со стихотворениями автора, идущими из самого сердца. Яркая одежда сцены, разнообразие костюмов, живое исполнение, лирика и задор — всё это создаёт ощущение праздника, где зрители отдыхают душой, получают заряд оптимизма и хорошего настроения.

Вместе с Леной Василёк на сцене высокопрофессиональные музыканты, лауреаты всероссийских и международных конкурсов, выпускники академии музыки им. Гнесиных. В их исполнении виртуозно звучат как русские мелодии, так и современные ритмы.

Лена Василёк и её музыкальная группа на протяжении уже многих лет собирают полные залы благодарных зрителей по всей России!

Купить билет
Где и когда?
Городской концертный зал
Тула, улица Советская, 2
27 октября 2020, вторник
19:00
 В календарь
 В календарь
0
Касса
Раскаленный город
Купить билет
21 ноября, суббота 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 400 ₽
Вражда
Купить билет
6 января, среда 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1500-2600 ₽
Тула – пряничный край
31 октября, суббота 10:30
Центр приема гостей Тульской области
Mgzavrebi
Купить билет
27 ноября, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1300 ₽
Нейромонах Феофан
Купить билет
15 ноября, воскресенье 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1200 ₽
Тульский экзотариум (Старая экспозиция)
1 января, понедельник 00:00
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.