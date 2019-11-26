По независящим от Myslo-кассы причинам концерт переносится с 31 марта на 27 октября. Все купленные ранее билеты действительны. Если по каким-то причинам вы не сможете посетить концерт инструкция по возврату средств поступит на эл. почту.

В Городском концертном зале поэт, композитор, певица, автор хитов группы «Белый День» выступит Лена Василёк. Не пропустите концерт юбилейного тура певицы в вашем городе!

Известные песни в эстрадно-народном жанре прочно завоевали любовь своих слушателей, среди известных хитов Елены:

«Галина» (Живёт-живёт в этом доме Галина…),

«Деревенька» (В золочёной церкви нас с тобой венчали…),

«Мама» (Я приеду к тебе, моя мама!),

«Свекровушка» (Мы с тобою, как подружки…),

«Именинница» (Не будем мы звать тебя по отчеству) и многие другие

Выступления Лены Василёк — это удивительно эмоциональное красочное действие, в котором песни гармонично переплетаются со стихотворениями автора, идущими из самого сердца. Яркая одежда сцены, разнообразие костюмов, живое исполнение, лирика и задор — всё это создаёт ощущение праздника, где зрители отдыхают душой, получают заряд оптимизма и хорошего настроения.

Вместе с Леной Василёк на сцене высокопрофессиональные музыканты, лауреаты всероссийских и международных конкурсов, выпускники академии музыки им. Гнесиных. В их исполнении виртуозно звучат как русские мелодии, так и современные ритмы.

Лена Василёк и её музыкальная группа на протяжении уже многих лет собирают полные залы благодарных зрителей по всей России!