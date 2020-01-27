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МЭВЛ| все хиты| SUMMIT vol 4

МЭВЛ| все хиты| SUMMIT vol 4

В Concert Hall выступит талантливый певец МЭВЛ, автор таких хитов как «ПАТАМУШКА» и «ХОЛОДОК». Все эти треки получили ПЛАТИНОВУЮ сертификацию и звучат из колонок миллионов слушателей и поклонников.

К празднику 8 Марта на билеты действует скидка 20%.

Концерт входит в программу серии легендарных вечеринок SUMMIT. Ведущие вечера Гаути x Диесто.
 

Где и когда?
Concert Hall
Тула, ул. Фридриха Энгельса 70
6 марта 2020, пятница
19:00
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Касса
Stonehand
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27 марта, пятница 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500-800 ₽
Любо. Братцы, жить!
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5 апреля, воскресенье 17:00
Тульский областной центр молодёжи (бывший ДКЖ)
 ₽  Билеты: 375-675 ₽
Трибьют-шоу «Биттлз»
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20 марта, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 600 ₽
Александр Домогаров
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19 марта, четверг 18:30
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
 ₽  Билеты: 2000-2500 ₽
Кошки в городе
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25 апреля, суббота 12:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 600-1500 ₽
Дайте два
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13 марта, пятница 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 400 ₽
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