МЭВЛ| все хиты| SUMMIT vol 4

В Concert Hall выступит талантливый певец МЭВЛ, автор таких хитов как «ПАТАМУШКА» и «ХОЛОДОК». Все эти треки получили ПЛАТИНОВУЮ сертификацию и звучат из колонок миллионов слушателей и поклонников.

К празднику 8 Марта на билеты действует скидка 20%.

Концерт входит в программу серии легендарных вечеринок SUMMIT. Ведущие вечера Гаути x Диесто.