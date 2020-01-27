МЭВЛ| все хиты| SUMMIT vol 4
В Concert Hall выступит талантливый певец МЭВЛ, автор таких хитов как «ПАТАМУШКА» и «ХОЛОДОК». Все эти треки получили ПЛАТИНОВУЮ сертификацию и звучат из колонок миллионов слушателей и поклонников.
К празднику 8 Марта на билеты действует скидка 20%.
Концерт входит в программу серии легендарных вечеринок SUMMIT. Ведущие вечера Гаути x Диесто.
Где и когда?
Тула, ул. Фридриха Энгельса 70
6 марта 2020, пятница
19:00
27 марта, пятница 19:00
₽ Билеты: 500-800 ₽
5 апреля, воскресенье 17:00
₽ Билеты: 375-675 ₽
20 марта, пятница 20:00
₽ Билеты: 600 ₽
19 марта, четверг 18:30
₽ Билеты: 2000-2500 ₽
25 апреля, суббота 12:00
₽ Билеты: 600-1500 ₽
13 марта, пятница 19:00
₽ Билеты: 400 ₽