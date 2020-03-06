Пролетарский глава Сергей Шестаков поднял тулячкам настроение

Рано утром 6 марта глава Пролетарского теруправления на улице поздравлял женщин с наступающим 8 Марта.

Около половины восьмого утра на перекрестке улиц Ложевой и Степанова всех проходивших мимо женщин ждал сюрприз: глава Пролетарского теруправления поздравлял их с наступающим 8 Марта и дарил тюльпаны и открытки.

– Погода сегодня не очень, думаю, наше поздравление поднимет настроение женщинам! – сказал глава.

И другие сотрудники Пролетарского теруправления тоже с утра пораньше разъехались по району – поздравить тулячек у заводских проходных, на остановках, у школ и детсадов. Спешащие утром по делам женщины сюрприз оценили: все улыбались и благодарили, оттаивали даже самые сосредоточенные)).

В хмурый денек поднять женщинам настроение Сергею Викторовичу помогала Надежда Козьякова, директор спортшколы «Металлург», депутат гордумы.