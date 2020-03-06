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Пролетарский глава Сергей Шестаков поднял тулячкам настроение

Пролетарский глава Сергей Шестаков поднял тулячкам настроение

Рано утром 6 марта глава Пролетарского теруправления на улице поздравлял женщин с наступающим 8 Марта.

Около половины восьмого утра на перекрестке улиц Ложевой и Степанова всех проходивших мимо женщин ждал сюрприз: глава Пролетарского теруправления поздравлял их с наступающим 8 Марта и дарил тюльпаны и открытки. 

– Погода сегодня не очень, думаю, наше поздравление поднимет настроение женщинам! – сказал глава.

И другие сотрудники Пролетарского теруправления тоже с утра пораньше разъехались по району – поздравить тулячек у заводских проходных, на остановках, у школ и детсадов. Спешащие утром по делам женщины сюрприз оценили: все улыбались и благодарили, оттаивали даже самые сосредоточенные)).

В хмурый денек поднять женщинам настроение Сергею Викторовичу помогала Надежда Козьякова, директор спортшколы «Металлург», депутат гордумы.

Галерея
Пролетарский глава Сергей Шестаков поднял тулячкам настроение, Фото: 1
Пролетарский глава Сергей Шестаков поднял тулячкам настроение, Фото: 2
Пролетарский глава Сергей Шестаков поднял тулячкам настроение, Фото: 3
Пролетарский глава Сергей Шестаков поднял тулячкам настроение, Фото: 4
Пролетарский глава Сергей Шестаков поднял тулячкам настроение, Фото: 5
Пролетарский глава Сергей Шестаков поднял тулячкам настроение, Фото: 6
Пролетарский глава Сергей Шестаков поднял тулячкам настроение, Фото: 7
Пролетарский глава Сергей Шестаков поднял тулячкам настроение, Фото: 8
Пролетарский глава Сергей Шестаков поднял тулячкам настроение, Фото: 9
Пролетарский глава Сергей Шестаков поднял тулячкам настроение, Фото: 10
Пролетарский глава Сергей Шестаков поднял тулячкам настроение, Фото: 11
Пролетарский глава Сергей Шестаков поднял тулячкам настроение, Фото: 12
Пролетарский глава Сергей Шестаков поднял тулячкам настроение, Фото: 13
Пролетарский глава Сергей Шестаков поднял тулячкам настроение, Фото: 14
Пролетарский глава Сергей Шестаков поднял тулячкам настроение, Фото: 15
Пролетарский глава Сергей Шестаков поднял тулячкам настроение, Фото: 16
Пролетарский глава Сергей Шестаков поднял тулячкам настроение, Фото: 17
Пролетарский глава Сергей Шестаков поднял тулячкам настроение, Фото: 18
Пролетарский глава Сергей Шестаков поднял тулячкам настроение, Фото: 19
Пролетарский глава Сергей Шестаков поднял тулячкам настроение, Фото: 20
Пролетарский глава Сергей Шестаков поднял тулячкам настроение, Фото: 21
Пролетарский глава Сергей Шестаков поднял тулячкам настроение, Фото: 22
Пролетарский глава Сергей Шестаков поднял тулячкам настроение, Фото: 23
Пролетарский глава Сергей Шестаков поднял тулячкам настроение, Фото: 24
Пролетарский глава Сергей Шестаков поднял тулячкам настроение, Фото: 25
Пролетарский глава Сергей Шестаков поднял тулячкам настроение, Фото: 26
Пролетарский глава Сергей Шестаков поднял тулячкам настроение, Фото: 27
Пролетарский глава Сергей Шестаков поднял тулячкам настроение, Фото: 28
Пролетарский глава Сергей Шестаков поднял тулячкам настроение, Фото: 29
Пролетарский глава Сергей Шестаков поднял тулячкам настроение, Фото: 30
Пролетарский глава Сергей Шестаков поднял тулячкам настроение, Фото: 31
Пролетарский глава Сергей Шестаков поднял тулячкам настроение, Фото: 32
Пролетарский глава Сергей Шестаков поднял тулячкам настроение, Фото: 33
Пролетарский глава Сергей Шестаков поднял тулячкам настроение, Фото: 34
Пролетарский глава Сергей Шестаков поднял тулячкам настроение, Фото: 35
Пролетарский глава Сергей Шестаков поднял тулячкам настроение, Фото: 36
Пролетарский глава Сергей Шестаков поднял тулячкам настроение, Фото: 37
Пролетарский глава Сергей Шестаков поднял тулячкам настроение, Фото: 38
Пролетарский глава Сергей Шестаков поднял тулячкам настроение, Фото: 39
Пролетарский глава Сергей Шестаков поднял тулячкам настроение, Фото: 40
Пролетарский глава Сергей Шестаков поднял тулячкам настроение, Фото: 41
Пролетарский глава Сергей Шестаков поднял тулячкам настроение, Фото: 42
Пролетарский глава Сергей Шестаков поднял тулячкам настроение, Фото: 43
Пролетарский глава Сергей Шестаков поднял тулячкам настроение, Фото: 44
Пролетарский глава Сергей Шестаков поднял тулячкам настроение, Фото: 45
Пролетарский глава Сергей Шестаков поднял тулячкам настроение, Фото: 46
Пролетарский глава Сергей Шестаков поднял тулячкам настроение, Фото: 47
Пролетарский глава Сергей Шестаков поднял тулячкам настроение, Фото: 48
Пролетарский глава Сергей Шестаков поднял тулячкам настроение, Фото: 49
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Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 10:55 +4
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