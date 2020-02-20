«Чёрная пятница» в Myslo-кассе: подарки дорогим мужчинам на 23 Февраля

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Лучший подарок к празднику – эмоции! Myslo-касса дарит тулякам скидки до 20% на концерты, вечеринки и спектакли. Торопитесь, количество билетов ограничено.

Только 21 февраля вы можете купить билеты на нижеперечисленные спектакли, концерты и вечеринки по специальной цене. Скидки распространяются на все категории билетов, в том числе «партер» и VIP.

Советуем не затягивать с покупкой – акция продлится ровно сутки. Начало акции 21 февраля в 11.00.

Предложение действует только в точках продаж Myslo-кассы.

Специальные цены объявлены на следующие мероприятия:

Вечеринка в стиле милитари

23 февраля в ресторане Wright Brothers состоится вечеринка в стиле милитари для настоящих мужчин.

Новая цена

1250 р. 1500 р.





23 февраля в Городском концертном зале покажут обновленную версию нашумевшей комедии с участием Татьяны Морозовой и Ильи Оболонкова. Пьеса рассказывает о том, как успешный предприниматель, находясь в поисках спутницы жизни, испытывает кандидаток и пытается узнать, кому интересен именно он, а не его кошелек.

Новая цена

800 р. 1000 р.

960 р. 1200 р.

1120 р. 1400 р.

1280 р. 1600 р.

1800 р. 1440 р.

1600 р. 2000 р.

1760 р. 2200 р.

1920 р. 2400 р.

Любо, братцы, жить!

Казачьи ансамбли народной песни и пляски «ВАР» и «Матрена Арт» готовят для туляков праздничную концертную программу «Любо, братцы, жить!». 5 апреля на сцене Тульского областного центра молодежи музыканты исполнят застольные песни кубанских, донских, терских и других казачьих общин.

Новая цена

375 р. 500 р.

450 р. 600 р.

525 р. 700 р.

675 р. 900 р.

Валерий Сюткин

Увидеть Валерия Сюткина своими глазами и услышать его самые известные песни можно будет 27 февраля в Городском концертном зале. Начало в 19.00.

Российскую музыкальную сцену сложно себе представить без хитов «Любите девушки», «Дорога в облаках», «Стильный оранжевый галстук», «Московский бит», «7000 над землей».

Новая цена

1260 р. 1400 р .

1440 р. 1600 р.

1620 р. 1800 р.

1800 р. 2000 р .

2070 р. 2300 р.

2000 р. 2340 р.

Не пропустите концерт юбилейного тура Лены Василёк в вашем городе! Поэт, композитор, певица, автор хитов группы «Белый День» выступит 31 марта в Городском концертном зале.

Новая цена

595 р. 700 р.

680 р. 800 р.

850 р. 1000 р.

1020 р. 1200 р.

Поздняя любовь

3 марта в Городском концертном зале покажут всемирно известный спектакль «Поздняя любовь» с Кларой Новиковой, Леонидом Каневским и Сергеем Дороговым в главных ролях. Это трогательная и поразительная история об одиноком человеке Гарри Бендинере, который прожил непростую жизнь.

Новая цена

720 р. 900 р.

800 р. 1000 р.

1360 р. 1700 р.

1680 р. 2100 р.

1840 р. 2300 р.

Жил-был волк

23 марта в Городском концертном зале Тулы покажут спектакль-мюзикл для детей «Жил-был Волк». Произведение создано по мотивам известного и любимого мультфильма «Жил был Пес».

Авторы называют свое творение мудрой сказкой и обещают, что зрители встретят на сцене не только старых героев, но и познакомятся с новыми.



Новая цена

400 р. 500 р.

480 р. 600 р.

560 р. 700 р.

640 р. 800 р.

720 р. 900 р.

800 р. 1000 р.

880 р. 1100 р.

960 р. 1200 р.

Не в свои сани не садись!

23 марта в Городском концертном зале покажут искрометную комедию по пьесе А. Н. Островского. Неповторимый спектакль яркого режиссёра современности Романа Самгина (любимого ученика Марка Захарова) и прекрасного художника-сценографа Ольги Шагалиной несёт настоящее ощущение праздника, в котором нет места отчаянию, а только любви, честности и справедливости!

Новая цена

800 р. 1000 р.

960 р. 1200 р.

1040 р. 1300 р.

1600 р. 2000 р.

1920 р. 2400 р.

2080 р. 2600 р.

2240 р. 2380 р.

Соседи

Спектакль добрый, смешной, трогательный, как фильм «Любовь и голуби» и телесериал «Сваты». Премьера пройдет 2 апреля в Городском концертном зале.

Новая цена

720 р. 900 р.

800 р. 1000 р.

960 р. 1200 р.

1120 р. 1400 р.

1200 р. 1500 р.

1360 р. 1700 р.

1520 р. 1900 р.

1680 р. 2100 р.

1840 р. 2300 р.

Любовная чехарда

Современный, легкий, очень смешной и динамичный спектакль состоится 4 марта в Городском концертном зале. Герои Марии Порошиной, Александра Феклистова и Андрея Ильина расскажут историю о любви, верности и цене счастья в нашем изменчивом мире.

новая цена

1020 р. 1200 р.

1105 р. 1300 р.

1275 р. 1500 р.

1445 р. 1700 р.

Кватро

12 марта в Городском концертном зале состоится юбилейный концерт группы «Кватро». Концерт станет одной из жемчужин юбилейного тура со сцены прозвучат самые яркие хиты, которые прочно вошли в золотой репертуар группы.

Новая цена

1360 р. 1600 р.

1615 р. 1900 р.

1785 р. 2100 р.

1870 р. 2200 р.

2040 р. 2400 р.

2295 р. 2700 р.

Станица Православная

Еще один казачий ансамбль приезжает в Тулу 25 апреля. Казачий ансамбль песни и пляски «Станица Православная» — яркий и молодой коллектив, который уже зарекомендовал себя на всероссийском и международном уровне. Звучание старинных, прадедовских мотивов искусно сочетается с современной эстрадной обработкой, что позволяет приблизить народную песню к широкой аудитории. Концерт пройдет в Городском концертном зале.

Новая цена

480 р. 600 р .

560 р. 700 р.

640 р. 800 р.

720 р. 900 р.

800 р. 1000 р.

Экс-ББ

15 марта на сцене Тульского областного цента молодежи выступит музыкально-пародийная группа «Экс-ББ». В этом году шоу отмечает 30-летний юбилей. Артисты порадуют зрителей старыми и новыми номерами эскцентрики и пародиями на звезд нашей эстрады!

Новая цена

525 р. 700 р.

600 р. 800 р .

675 р. 900 р.

750 р. 1000 р.

825 р. 1100 р.

900 р. 1200 р.

975 р. 1300 р.

1125 р. 1500р.

Ятор-шоу

«Ятор-шоу» — творческий коллектив, состоящий из московских виртуозов – трубача, двух электроскрипок и двух электроарф под руководством талантливого Богдана Ятора. 29 марта в Тульском областном центре молодежи музыканты представят большую программу от классики до хитов эстрады и шансона в сопровождении фееричного светового шоу.

Новая цена

375 р. 500 р.

450 р. 600 р.

525 р. 700 р.

675 р. 900 р.

825 р. 1100 р.

Екатерина Шаврина

22 февраля на сцене Городского концертного зала выступит народная артистка России Екатерина Шаврина.Концерт пройдет в рамках юбилейного тура певицы. И дальше уже можно было бы ничего не говорить, а лишь затаив дыхание слушать: «Ах, зачем эту ночь», «Лучинушку», «Ой, мороз, мороз», «Окрасился месяц багрянцем» и «Гляжу в озера синие».

Новая волна

1500 р. 1800 р.

1300 р. 1500 р.

Адреса точек продаж для покупки бумажных билетов

Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp

Пн.-сб.: 10.00−18.00



Вс.: выходной

Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»

Пн.-сб.: 10.00−20.00



Вс.: выходной

Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы»

Пн.-пт.: 9.00−18.00



Сб.-вс.: выходной

Тула, ул. Ложевая, 125-а, к. 1, ТЦ «Пролетарский», 2-й этаж, магазин N1PRINT, 271 бутик (сразу после лестницы).

Пн.-сб.: 10.00−20.00,



Вс.: 10.00−19.00