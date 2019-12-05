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Андрей Норкин

Андрей Норкин

Концерт переносится с 25 апреля на 24 октября. Все купленные ранее билеты действительны.

По вопросам возврата билетов и за любой дополнительной информацией обращайтесь по тел. 8(905)621-31-61.

В Городском концертном зале выступит журналист Андрей Норкин. С недавнего времени Андрей с большим успехом выступает с литературно — юмористической концертной программой «Другой формат».

В этой программе звучат классические и малоизвестные произведения признанных мастеров юмористического жанра не давнего прошлого и современности: Г. Горина, А. Иванова, А. Бухова, Д. Хармса, Ф. Искандера, А. Хайта, А. Вулых и многих других! Включая отрывки из авторских произведений Андрея.

Концертная программа «Андрей Норкин. Другой формат» — это 2 часа искрометного юмора и живого общения с публикой, книги с автографами, очень веселое «подобие» исполнения песен, непридуманные смешные истории из жизни и, разумеется, бесконечные анекдоты!

Где и когда?
Городской концертный зал
Тула, улица Советская, 2
24 октября 2020, суббота
17:00
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Касса
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