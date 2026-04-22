Нацпроект «Туризм и гостеприимство»: блогеры и журналисты отправились в автопробег по Тульской области

22 апреля на ВДНХ в Москве дали старт автопробегу по Тульской области с участием блогеров и представителей федеральных СМИ.

Мероприятие проводится в рамках проекта сервиса путешествий Туту «Медиаразведка».

Организатором выступило Агентство развития туризма региона при поддержке ведущей российской автомобильной компании «СОЛЛЕРС».

Торжественную команду на старт дал заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков. Приветствуя участников, он подчеркнул высокий потенциал автомобильного туризма для развития отрасли и пожелал им удачи на дорогах.

«Наши люди всегда очень любили путешествовать, любили созерцать во время путешествий не из окна самолёта или поезда, а из окна кареты, дальше из окна автомобиля. И регионы, которые готовы принять таких туристов – в выигрыше. Я дважды бывал в Тульской области и отметил для себя и должный комфорт на дорогах, понятные указатели, а по пути можно спокойно остановиться и отдохнуть. Результатом автопробега должны стать не только восторженные отзывы, но и конкретные пожелания – что ещё сделать для удобства людей», — сказал Дмитрий Вахруков.

По мнению министра туризма Тульской области Елены Мартыновой, проведение автопробега не только познакомит широкую аудиторию с туристическими возможностями региона и покажет развитие инфраструктуры для автотуристов в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство», но и поможет сформировать новые маршруты путешествий.

«По поручению губернатора Дмитрия Миляева мы разрабатываем стратегию развития отрасли в регионе. Автотуризм – одно из ее приоритетных направлений. В дополнение к автомобильным маршрутам, включенным в национальный реестр, создан первый автогастромаршрут “Тула: ПроЕДУ” в рамках проекта АСИ», — рассказала министр туризма.

За три дня — с 22 по 24 апреля — участники преодолеют 850 км по Тульской области и познакомятся с её богатейшим культурным и историческим наследием.

В программе автопробега: исторический центр города, Тульский Кремль и Музейный квартал, музей-заповедник «Куликово поле», творческий индустриальный кластер «Октава» и Музей станка и т.д..

Также блогеры и журналисты попробуют гастрономические специалитеты региона и блюда по мотивам рецептов Софьи Толстой — супруги великого писателя — в загородном отеле «Джаст Вуд», а также побывают на кулинарном мастер-классе.

Кроме того, гости оценят уровень комфорта для автомобилистов и пассажиров на многофункциональной зоне дорожного сервиса федеральной трассы М-4 «Дон». Оператор зоны — компания «Лукойл». Этот флагманский проект «Автодора» был открыт в августе 2025 года.

В заключительный день, 24 апреля, в творческом индустриальном кластере «Октава» пройдут выставка прицепов и автодомов российского производства, а также деловая программа форума, посвящённого автотуризму.

«Рассчитываем, что участники автопробега в ходе своего путешествия по Тульской области получат не только удовольствие от увиденных достопримечательностей и гастрономических изысков, но и дадут обратную связь, в том числе по “донастройке” региональных маршрутов, которые в дальнейшем могут стать и национальными туристскими маршрутами», — прокомментировала депутат Государственной Думы РФ, первый заместитель председателя комитета по экономической политике, координатор направления «Развитие туризма» народной программы партии «Единая Россия» Надежда Школкина.