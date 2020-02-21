В Алексине скончался член Федерации авиамодельного спорта Николай Борисов

В Тульской области на 85-м году ушел из жизни тренер, педагог, легенда технического авиамодельного движения, мастер спорта СССР Николай Николаевич Борисов.

Прощание с Николаем Николаевичем состоится 22 февраля в Доме детского творчества в Алексине. Начало церемонии в 13.00.

Николай Николаевич Борисов родился 9 декабря 1935 года в Скопине Рязанской области. Окончил школу, техническое училище по специальности конструктор-чертёжник, поступил работать на гидрометаллургический завод слесарем, затем конструктором.

С 1961 по 1967 гг. учился в Тульском механическом институте и получил квалификацию инженера-механика и снова вернулся на завод, где проработал до 1970 года инженером-электромехаником. В 1970 году стал главным инженером Скопинского силикатного завода.

В 1973 году переехал в Алексин и работал на турбазе «Алексин Бор» энергетиком, затем заместителем директора. В 1981 году поступил на работу в городской Дом пионеров (с 1994 года – Дом творчества), где проработал 36 лет руководителем объединения авиаракетомоделирования (1981−2017 г.).

Он был замечательным педагогом, с большой любовью и терпением учил детей изготавливать модели ракет и самолётов и запускать их в небо. За многолетний плодотворный труд был удостоен звания «Отличник народного образования», награждён медалью «Участник ВВЦ», грамотами Министерства просвещения РФ.

Многих ребят он заразил страстью к авиаракетомоделированию, многие достигли больших успехов. За годы работы Борисов подготовил 20 спортсменов 1-го разряда, восемь кандидатов в мастера спорта. Благодаря ему немало ребят поступили в технические вузы и связали свою жизнь с научно-технической сферой деятельности.

...Ушел замечательный, яркий, добрый и искренний человек. Память о Николае Николаевиче Борисове навсегда останется в сердцах сотен алексинцев.