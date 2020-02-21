новости
новости
Регистрация
Тулячку осудили за попытку передать наркотики в колонию при помощи арбалета
Фото: pixabay.com

Тулячку осудили за попытку передать наркотики в колонию при помощи арбалета

Женщина собиралась переправить в колонию строгого режима 135,03 г запрещенного вещества.

Прокуратура Щекино поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 36-летней жительницы Тулы. Женщина обвинялась в пособничестве покупки и хранении наркотиков в крупном размере.

В ходе судебного следствия установили, что женщина прикрепляла к стрелам наркотики и при помощи арбалета пыталась отправить «передачку» на территорию колонии строгого режима.

Всего таким образом злоумышленница хотела переправить 135,03 г запрещенного вещества. Осуществить преступный замысел она не смогла, ее вовремя остановили сотрудники правоохранительных органов. А в машине у женщины обнаружили и изъяли гашиш общей массой 5,3 г.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области, суд признал женщину виновной и назначил наказание в виде 3 лет 3 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Валерия Дьячкова
сегодня, в 12:11 +2
Другие статьи по темам
Место
ТулаЩекино
Прочее
арбалетпреступлениенаркотики

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле в честь Дня защитника Отечества дадут салют из 30 залпов
В Туле в честь Дня защитника Отечества дадут салют из 30 залпов
«Чёрная пятница» в Myslo-кассе: подарки дорогим мужчинам на 23 Февраля
«Чёрная пятница» в Myslo-кассе: подарки дорогим мужчинам на 23 Февраля
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.