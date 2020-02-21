Тулячку осудили за попытку передать наркотики в колонию при помощи арбалета

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Прокуратура Щекино поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 36-летней жительницы Тулы. Женщина обвинялась в пособничестве покупки и хранении наркотиков в крупном размере.

В ходе судебного следствия установили, что женщина прикрепляла к стрелам наркотики и при помощи арбалета пыталась отправить «передачку» на территорию колонии строгого режима.

Всего таким образом злоумышленница хотела переправить 135,03 г запрещенного вещества. Осуществить преступный замысел она не смогла, ее вовремя остановили сотрудники правоохранительных органов. А в машине у женщины обнаружили и изъяли гашиш общей массой 5,3 г.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области, суд признал женщину виновной и назначил наказание в виде 3 лет 3 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.