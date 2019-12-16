Валерий Сюткин

Увидеть Валерия Сюткина своими глазами и услышать его самые известные песни можно будет 27 февраля в Городском концертном зале. Начало в 19.00.

Российскую музыкальную сцену сложно себе представить без хитов Валерия Сюткина. Всем хорошо знакомы композиции «Любите девушки», «Дорога в облаках», «Стильный оранжевый галстук», «Московский бит», «7000 над землей». Уникальный узнаваемый голос и неповторимый стиль исполнения сделали музыканта невероятно популярным. Его творчество было отмечено такими наградами, как «Золотой граммофон», «Песня года» и «Овация». В марте 2008 года певцу было присвоено звание «Заслуженный артист Российской Федерации».