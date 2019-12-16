Валерий Сюткин
Увидеть Валерия Сюткина своими глазами и услышать его самые известные песни можно будет 27 февраля в Городском концертном зале. Начало в 19.00.
Российскую музыкальную сцену сложно себе представить без хитов Валерия Сюткина. Всем хорошо знакомы композиции «Любите девушки», «Дорога в облаках», «Стильный оранжевый галстук», «Московский бит», «7000 над землей». Уникальный узнаваемый голос и неповторимый стиль исполнения сделали музыканта невероятно популярным. Его творчество было отмечено такими наградами, как «Золотой граммофон», «Песня года» и «Овация». В марте 2008 года певцу было присвоено звание «Заслуженный артист Российской Федерации».
Где и когда?
Тула, улица Советская, 2
27 февраля 2020, четверг
19:00
27 - 29 февраля
₽ Билеты: 100-300 ₽
15 марта, воскресенье 17:00
₽ Билеты: 525-1125 ₽
28 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 900-1500 ₽
23 мая, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000-1800 ₽
13 марта, пятница 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
28 апреля, вторник 19:00
₽ Билеты: 1000-2500 ₽