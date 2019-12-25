Любовь и голуби
Внимание! Спектакль переносится с 22 ноября на 4 марта. Все купленные ранее билеты действительны.
В Городском концертном зале покажут спектакль «Любовь и голуби». «Любовь и голуби» — прекрасный, жизнерадостный и по-настоящему русский спектакль с широкой душой, который будет понятен каждому человеку, кто когда-либо любил. Легендарная история, которую должен посмотреть каждый!
В ролях: Татьяна Догилева, Елена Бирюкова, Мария Голубкина, Наталья Громушкина, Михаил Жигалов, Анатолий Журавлев, Александр Пашутин.
Где и когда?
Тула, улица Советская, 2
4 марта 2021, четверг
18:30
4 апреля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1200-1400 ₽
27 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
24 апреля, суббота 20:00
₽ Билеты: 800 ₽
13 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 2200-2800 ₽
6 марта, суббота 20:00
₽ Билеты: 1000 ₽
13 марта, суббота 20:00
₽ Билеты: 1200 ₽