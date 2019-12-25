Внимание! Спектакль переносится с 22 ноября на 4 марта. Все купленные ранее билеты действительны.

В Городском концертном зале покажут спектакль «Любовь и голуби». «Любовь и голуби» — прекрасный, жизнерадостный и по-настоящему русский спектакль с широкой душой, который будет понятен каждому человеку, кто когда-либо любил. Легендарная история, которую должен посмотреть каждый!

В ролях: Татьяна Догилева, Елена Бирюкова, Мария Голубкина, Наталья Громушкина, Михаил Жигалов, Анатолий Журавлев, Александр Пашутин.