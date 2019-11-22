Неделя «Чёрных пятниц»: большая распродажа в Myslo-кассе со скидками до 25%

В Myslo-кассе обвал цен! Только с 22 по 29 ноября вы сможете купить билеты на концерты и спектакли по самой низкой стоимости.

В эти дни Myslo-касса организует большую распродажу билетов. Объявляется скидка 20% и снижение наценки на 5% на все категории билетов следующих мероприятий:

Однажды в России

12 декабря в Городском концертном зале соберутся известные КВНщики из шоу «Однажды в России». Шоу представляет собой сборник сатирических скетчей на остросоциальные и злободневные темы, близкие каждому жителю нашей необъятной страны. Начало в 19.00

Новая цена/старая цена

2400 р. / 3000 р.

2000 р. / 2500 р.

2800 р. /3500 р.

1600 р. / 2000 р.

1200 р. /1500 р.

Щелкунчик

Новогодний спектакль состоится 20 декабря в Городском концертном зале. Постановку представит московский балет классической хореографии LA CLASSIQUE. Начало в 19.00.

Новая цена/старая цена

2000 р. / 2500 р.

2400 р. / 3000 р.

2800 р. /3500 р.

1600 р. / 2000 р .

1200 р. / 1500 р.

800 р. / 1000 р.

Крематорий

22 ноября (уже сегодня!) группа отметит свой день рождения на сцене тульского клуба Concert Hall. Начало в 20.00

Новая цена/старая цена

1040 р. 1300 р.

Jack Freeman

27 ноября в Concert Hall пройдет концерт восходящей звезды хип-хопа и джаза Jack Freeman. Артист впервые посетит Россию. Концерт пройдет в по-настоящему джазовой атмосфере. Зрители смогут расположиться и за столами рядом со сценой, на VIP балконе, и потанцевать на танцполе клуба. Начало в 20.00.

Старая цена/новая цена

640 р. 800 р.

NOVA

28 ноября в «Типографии» выступит джаз-рок группа из Щвейцарии Nova. По задумке музыкантов каждый концерт Nova — это построение некоей новой галактики, в которой непростая смесь джазовой импровизации, рокерской энергии и электронной обработки звука позволяют открыть для себя совершенно новый мир. Начало в 20.00.

новая цена/старая цена

630 р. 700 р.

АнимациЯ

Концерт пройдет 29 ноября в Concert Hall. Музыканты представят программу с противоречивым названием Happy End. Нет, друзья, это не конец! Это время подведения своеобразных итогов за девятнадцать лет существования коллектива. Начало в 20.00.

Новая цена/старая цена

960 р. 1200 р.

New Folk Trio

29 ноября в «Типографии» выступит джаз-бэнд New Folk Trio. Джазовые импровизации на темы русских народных песен, разных по жанру и характеру, из разных областей России — основное направление в творчестве ансамбля.

Новая цена/старая цена

540 р. 600 р.

Аффинаж

Концерт пройдет 5 декабря на сцене Concert Hall. Музыканты готовят особую программу «Нью-Йорк — Москва», в которую войдут хиты и презентация нового ЕР.

новая цена/старая цена

800 р. 1000 р.

Иисус Христос - Суперзвезда

Показ легендарной рок-оперы в переводе Григория Кружкова и Марины Бородицкой состоится 11 декабря в Городском концертном зале. Начало в 19.00

Новая цена/старая цена

2125 р. 2500 р .

1955 р. 2300 р.

1785 р. 2100 р.

1445 р. 1700 р.

1190 р. 1400 р.

935 р. 1100 р.

850 р. 1000 р.

765 р. 900 р.

2125 р. 2500 р.

Сергей Бобунец (лидер гр. «Смысловые Галлюцинации»)

Концерт лидера группы «Смысловые Галлюцинации» состоится 13 декабря в Concert Hall. Стадионные гимны поколений девяностых и нулевых в сочетании со свежими и яркими новыми песнями, пришлись по сердцу всем неравнодушным поклонникам современной рок-музыки. Начало в 20.00.

Новая цена/старая цена

1040 р. 1300 р.

SUMMIT

28 декабря в Concert Hall пройдет новогодняя вечеринка Summit. Вечеринка, объединяющая всех подростков Тулы под одной крышей. Начало в 18.00.

новая цена/старая цена

340 р. 400 р.

510 р. 600 р .

935 р. 1100 р.

Предложение действует на портале Myslo и во всех остальных точках продаж Myslo-кассы по адресам:

Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp

Пн-сб: 10.00−18.00

Вс: выходной

Тула, ул. Первомайская, 3, -1-й этаж, сервисный центр DK сервис

Пн-сб: 10.00−20.00

Вс: выходной

Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы»

Пн-пт: 9.00−18.00

Сб-вс: выходной



Более подробная информация по ценам доступна в афишах мероприятий Myslo-кассы.

Торопитесь!

*Мероприятия, которые участвуют в акции, помечены специальным логотипом «Чёрная пятница».