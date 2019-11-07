В «Типографии» выступит джаз-рок группа из Щвейцарии Nova.

По задумке музыкантов каждый концерт Nova — это построение некоей новой галактики, в которой непростая смесь джазовой импровизации, рокерской энергии и электронной обработки звука позволяют открыть для себя совершенно новый мир.

Так описывают себя сами исполнители: «Межзвёздный странник, электрический монах в облаке космической пыли, пронизанной солнечным светом. Батареи почти пусты, и он думает про себя: «ах, чёрт!».

Лидер группы Nova — молодой гитарист-вундеркинд Кристиан Дзатта, начавший совмещать обычное школьное образование с профессиональной специализацией уже в возрасте одиннадцати лет. Первые годы его деятельности — характерный для подростка поиск себя одновременно в блюзе, рок-музыке, проба себя в качестве вокалиста. Уровень Дзатты как гитариста сегодня уже подтверждён и формально — эндорсерским контрактом с производителем усилителей LaBoga.